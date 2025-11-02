Врачи предостерегают: длительное сидение в туалете может быть опасным

Медики предупреждают, что затяжное пребывание в туалете — особенно с телефоном и чтением — может привести к серьёзным осложнениям. Среди возможных рисков — геморрой, ослабление тазовых мышц и выпадение прямой кишки. Эксперты рекомендуют держать время в туалете в пределах 5–10 минут, Lada.kz со ссылкой на CNN .

Фото pixabay.com

Многие люди берут с собой в туалет смартфон и остаются там не «три-пять минут», а 10, 15 и даже больше. Медики называют такую привычку «длительным сидением на унитазе».

По словам колоректального хирурга Лай Сюэ из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, постоянное сидение ведёт к передавливанию кровообращения в области таза, что повышает давление и усиливает риск развития геморроя.

Кроме того, доцент медицины и директор Центра воспалительных заболеваний кишечника в Нью-Йорке Фарах Монзур отмечает, что длительное сидение повышает риск выпадения прямой кишки — состояния, при котором часть толстого кишечника «соскальзывает» вниз.

Врачи также подчёркивают, что при длительном сидении страдают мышцы тазового дна, отвечающие за координацию дефекации. Постоянное давление может привести к их ослаблению, что в дальнейшем вызывает сложности с работой кишечника.

Эксперты считают нормальным временем пребывания в туалете от пяти до десяти минут. Если этот период превышается, увеличивается риск появления проблем со здоровьем.