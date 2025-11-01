«Язык можно сломать»: учёные назвали самое длинное слово в русском языке — в нём 55 букв

Сотрудники Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина с помощью технологий искусственного интеллекта определили самое длинное слово в русском языке. Результат превзошёл все ожидания — слово насчитывает 55 букв, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: shedevrum.ai

Рекордное слово звучит так: «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно было обнаружено в патентной документации на изобретение, зарегистрированное около двадцати лет назад.

Как формируются такие гиганты

По словам заведующего кафедрой языкознания института Павла Катышева, русский язык обладает исключительной способностью к созданию сложных многосоставных слов. Это объясняет, почему титул самого длинного слова может со временем перейти к другому — ещё более внушительному примеру.

Учёный отметил, что подобные лексические конструкции чаще всего возникают в научной и технической среде, где требуется высокая точность описаний.

Почему такие слова почти не встречаются в повседневной речи

Несмотря на теоретическую возможность создавать длиннейшие слова, в обиходной речи они встречаются крайне редко.

«Длинные слова характерны в основном для научных документов и патентов», — подчеркнул Катышев.

В повседневном общении доминируют короткие служебные слова — союзы, предлоги, частицы, многие из которых состоят всего из одной буквы.

Предыдущий рекорд — всего 35 букв

До этого рекорд принадлежал слову «превысокомногорассмотрительствующий», включённому в Книгу рекордов Гиннесса в 2003 году. Оно содержит 35 букв и долгое время считалось самым протяжённым словом русского языка.

Итог

Новый «языковой гигант» наглядно демонстрирует, насколько гибок и конструктивно мощен русский язык. Однако, как отмечают лингвисты, подобные слова — скорее курьёз, чем норма речи. Они служат напоминанием о богатстве и потенциальной бесконечности «великого и могучего».