Минимум 4 литра алкоголя на концерт: раскрыты подробности стандартного райдера Григория Лепса

На каждом концерте известного российского певца Григория Лепса в его гримерке должно находиться не менее четырех литров элитного алкоголя . Этот пункт уже давно закреплён в его стандартном райдере — документе, в котором перечислены все условия для успешного выступления артиста, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: delfi.lt

Что входит в «алкогольно-закусочный» набор

По информации Telegram-канала Mash, гримерка Лепса должна быть оборудована не только напитками, но и продуктами питания. Среди обязательных позиций:

элитные вина и виски с выдержкой не менее 12 лет ;

питьевая вода ;

легкие закуски ;

сырые куриные яйца.

Каждый пункт райдера выполняется строго: любое нарушение условий может привести к задержке выхода Лепса на сцену или даже к полной отмене концерта.

Несколько лет без изменений

Любопытно, что требования к алкоголю у Лепса не претерпели изменений даже после недавнего инцидента во Владивостоке. 19 октября певцу резко стало плохо сразу после выступления, и он был вынужден лечь под капельницу, а также отменить три ближайших концерта.

По неподтвержденным данным, причиной ухудшения здоровья могла стать тяжелая пищевое или алкогольное отравление. Несмотря на это, стандарты райдера остаются прежними, подтверждая, что артист уделяет особое внимание соблюдению своих привычных условий.

Итог

Райдер Лепса — это не просто формальность, а жёстко регламентированный набор требований, выполнение которых напрямую влияет на проведение концерта. Четкость и строгость этих условий демонстрируют, насколько певец ценит привычный комфорт и качество на сцене.