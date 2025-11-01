Опытный механик объяснил, почему многие автовладельцы переходят на бензин АИ-92 вместо АИ-95

Вопрос правильного выбора топлива — одна из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов. Многие водители сталкиваются с дилеммой: заливать дорогой АИ-95 или использовать более доступный АИ-92. Опытный механик подробно объяснил причины, по которым все больше владельцев автомобилей делают ставку на топливо с меньшим октановым числом, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: econostrum.info

Рынок бензина: АИ-95 встречается крайне редко

По информации автора популярного Дзен-канала «Автовод со стажем», на российском рынке настоящий АИ-95 встречается нечасто. Основная причина — высокие производственные издержки.

На практике чаще всего на заправках продают обычный АИ-92, который лишь химически дорабатывают для повышения октанового числа. В состав такого топлива могут добавляться различные эфиры, бензол и другие вещества. Хотя это позволяет соответствовать заявленному октановому числу, со временем такие химические компоненты могут негативно влиять на двигатель, ускоряя износ его деталей и образуя вредные отложения.

Почему владельцы старых автомобилей предпочитают АИ-92

Согласно наблюдениям механика, владельцы автомобилей старше семи лет нередко сознательно заливают АИ-92, даже если в руководстве по эксплуатации указано использование АИ-95.

Главные причины такого выбора:

Более чистый состав топлива : меньше химических добавок, которые могут влиять на долговечность мотора.

Стабильность работы при неблагоприятных условиях : АИ-92 лучше переносит низкие температуры и повышенную влажность.

Меньше отложений: топливо образует меньше нагара в камере сгорания и в топливной системе.

Практика показывает, что такой подход позволяет сохранять двигатель в хорошем состоянии и снижать риск дорогостоящего ремонта.

Адаптация современных двигателей под российские условия

Автопроизводители постепенно учитывают специфику эксплуатации автомобилей в России. Блоки управления моторами калибруются с расчетом на использование бензина с пониженным октановым числом.

Атмосферные двигатели европейской сборки 2005−2017 годов хорошо работают на АИ-92 и не теряют своих характеристик.

Турбированные современные моторы остаются более требовательными: им по-прежнему необходимо топливо с октановым числом не ниже АИ-98.

Таким образом, выбор топлива зависит от конкретной модели автомобиля, его технического состояния и надежности заправки.

Итог: разумный компромисс между экономией и заботой о моторе

Для автомобилей с большим пробегом АИ-92 становится оптимальным решением. Он обеспечивает:

экономию на топливе;

минимальное образование вредных отложений;

стабильную работу двигателя в российских климатических условиях.

Опытные водители подчеркивают: важно не только следовать рекомендациям производителя, но и учитывать реальные условия эксплуатации автомобиля и качество топлива на конкретной АЗС.