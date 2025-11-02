Назван самый подорожавший товар в мире

В октябре мировые цены на товары показали значительные колебания, и самым стремительно подорожавшим из них оказался кобальт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group (объединяющей ведущие биржи Чикаго и Нью-Йорка) и Шанхайской биржи металлов, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Стоимость кобальта, используемого в производстве стали и аккумуляторов, выросла на 28,5% всего за один месяц.
Помимо кобальта, существенный рост цен зафиксирован на другие металлы:
Палладий — +15,8%
Литий — +9,5%
Рост цен на металлы связан с увеличением спроса на промышленную продукцию и аккумуляторы для электромобилей.
Среди энергетических товаров лидерами по росту стоимости стали:
Природный газ в США — +19,4%
Дизельное топливо — +7,6%
Топочный мазут — +6,9%
Повышение цен на энергоносители обусловлено сезонным спросом и геополитическими факторами.
В аграрном секторе больше всего выросли цены на:
Соя — +8,2%
Кофе робуста — +7,3%
Кофе арабика — +3,8%
Рост стоимости сельхозтоваров влияет на цены продуктов питания на мировом рынке.
На фоне общего роста цен некоторые товары подешевели:
Апельсиновый сок — -23,3%
Свинина — -18%
Такое снижение связано с сезонными колебаниями производства и запасов.
Кроме мировых тенденций, рост цен затрагивает и российский рынок. Директор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что за последние 5 лет стоимость автомобилей в России почти удвоилась. Он добавил, что с учётом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, цены на новые машины будут продолжать расти.
Комментарии0 комментарий(ев)