Пляжи и базы
01.11.2025, 19:10

Назван самый подорожавший товар в мире

Новости Мира 0 875

В октябре мировые цены на товары показали значительные колебания, и самым стремительно подорожавшим из них оказался кобальт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group (объединяющей ведущие биржи Чикаго и Нью-Йорка) и Шанхайской биржи металлов, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: flagma.kz
Фото: flagma.kz

Стоимость кобальта, используемого в производстве стали и аккумуляторов, выросла на 28,5% всего за один месяц.

Металлы продолжают дорожать

Помимо кобальта, существенный рост цен зафиксирован на другие металлы:

  • Палладий — +15,8%

  • Литий — +9,5%

Рост цен на металлы связан с увеличением спроса на промышленную продукцию и аккумуляторы для электромобилей.

Энергетические ресурсы прибавили в цене

Среди энергетических товаров лидерами по росту стоимости стали:

  • Природный газ в США — +19,4%

  • Дизельное топливо — +7,6%

  • Топочный мазут — +6,9%

Повышение цен на энергоносители обусловлено сезонным спросом и геополитическими факторами.

Сельхозпродукция также подорожала

В аграрном секторе больше всего выросли цены на:

  • Соя — +8,2%

  • Кофе робуста — +7,3%

  • Кофе арабика — +3,8%

Рост стоимости сельхозтоваров влияет на цены продуктов питания на мировом рынке.

Лидеры падения цен

На фоне общего роста цен некоторые товары подешевели:

  • Апельсиновый сок — -23,3%

  • Свинина — -18%

Такое снижение связано с сезонными колебаниями производства и запасов.

Автомобили в России продолжают дорожать

Кроме мировых тенденций, рост цен затрагивает и российский рынок. Директор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что за последние 5 лет стоимость автомобилей в России почти удвоилась. Он добавил, что с учётом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, цены на новые машины будут продолжать расти.

