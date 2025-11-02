18+
02.11.2025, 08:07

Межзвёздная комета 3I/ATLAS проявила негравитационное ускорение — данные NASA

Новости Мира 0 341

Межзвёздный объект 3I/ATLAS совершил при приближении к Солнцу манёвр, свидетельствующий о негравитационном ускорении. Согласно отчёту Лаборатории реактивного движения NASA, радиальное ускорение составило примерно 135 км/день², поперечное — около 60 км/день². Учёные отмечают: объект находился на расстоянии около 203 млн км от Солнца во время фиксации этого поведения, сообщает Lada.kz. со ссылкой на РИА Новости.

Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное телескопом Gemini South. © International Gemini Observatory
Межзвёздный объект 3I/ATLAS совершил неожиданное отклонение в своей траектории при приближении к Солнцу, что стало первым задокументированным случаем негравитационного ускорения такого объекта. Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

По опубликованным данным, в докладе указано: «Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 километров (=9×10⁻⁷ а.е.) в день в квадрате. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 километров (=4×10⁻⁷ а.е.) в день в квадрате».

Эти показатели были зарегистрированы, когда объект находился на расстоянии, эквивалентном примерно 203 миллионам километров от Солнца.

Ранее астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета отметил, что пролетающий через Солнечную систему объект выбрал «странную траекторию» для так называемого манёвра Оберта. Он написал:

«К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом?»

По прогнозам учёного, ближайшее к Земле положение объекта составит примерно 267 миллионов километров, и это произойдёт ориентировочно 19 декабря 2025 года.

Наблюдения за таким поведением важны тем, что они бросают вызов классическому пониманию динамики межзвёздных объектов: обычно такие тела подчиняются лишь гравитации и не демонстрируют значительного собственного ускорения. Установленное ускорение может свидетельствовать о воздействии солнечного ветра, выбросе вещества или иных физико‑химических эффектах, требующих дальнейшего изучения.

Учитывая, что 3I/ATLAS является одним из немногих известных межзвёздных объектов, пролетающих через Солнечную систему, фиксация подобного манёвра предоставляет уникальную возможность для астрономов и астрофизиков. Продолжение наблюдений поможет уточнить, является ли его поведение результатом случайных природных факторов либо свидетельством более сложных процессов, возможно, связанных с происхождением объекта за пределами Солнечной системы.

Комментарии

0 комментарий(ев)
