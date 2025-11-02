18+
02.11.2025, 09:26

Когда хурма вредит: советы нутрициолога для людей с болезнями ЖКТ

Новости Мира 0 318

Врач‑нутрициолог Екатерина Гузман предупредила, что хурма может быть опасна для людей с заболеваниями желудочно‑кишечного тракта и диабетом. Особенно риск связан с употреблением незрелых плодов, содержащих таниновые вещества, которые могут вызывать запоры. При сниженной моторике желудочно‑кишечного тракта возможны серьёзные осложнения, в том числе формирование фитобезоаров, сообщает Lada.kz.  со ссылкой на «Газета.ru».

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Врач‑нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что людям с заболеваниями ЖКТ, диабетом или склонностью к запорам следует проявлять осторожность при употреблении хурмы. Незрелые плоды, особенно вяжущие сорта, например «Королёк», содержат большое количество танинов, которые способны усиливать запоры у людей с уже нарушенной моторикой кишечника.

Согласно её словам:

«Незрелая хурма содержит много танинов … которые могут вызывать запоры, особенно у людей с уже имеющимися проблемами с моторикой кишечника. При чрезмерном употреблении на фоне сниженной моторики желудка … возможно формирование фитобезоаров — плотных комков из непереваренных волокон».

Фитобезоары — это скопления непереваренных растительных волокон, которые способны вызывать боль в животе, тошноту, рвоту или даже кишечную непроходимость.

Также Гузман обратила внимание на высокое содержание сахара в хурме — около 16 г на 100 г плода. Для людей с сахарным диабетом или нарушенной толерантностью к глюкозе это может представлять риск повышения уровня сахара в крови.

Она акцентировала, что такие лица должны ограничивать потребление хурмы, учитывать её в составе рациона и контролировать гликемию после её употребления.

Кроме того, она упомянула, что аллергия на хурму встречается редко, но не исключена, особенно у людей, у которых уже есть аллергические реакции на другие фрукты или ягоды.

При этом нутрициолог рекомендовала выбирать спелые плоды или даже замораживать хурму перед употреблением, чтобы уменьшить концентрацию танинов и снизить их негативное воздействие.

В целом, Гузман советует: ухудшение симптомов со стороны ЖКТ, особенно при наличии предрасположенности к застою, запорам, после операций на желудке или при диабетической гастропатии — повод быть особенно аккуратным с хурмой.

