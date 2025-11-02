18+
02.11.2025, 09:30

Какого цвета должно быть постельное белье для крепкого сна: неожиданный выбор ученых

Новости Мира 0 371

Большинство людей уверены, что для сна лучше всего подходит белое постельное бельё. Оно ассоциируется с чистотой, спокойствием и уютом. Однако недавние исследования канадских учёных показали неожиданный результат: наиболее благоприятным для качественного сна оказался тёмно-синий цвет, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему синий цвет улучшает сон

Учёные объясняют эффект особенностями восприятия цвета человеческим мозгом. Синий оттенок:

  • Снижает частоту сердечных сокращений, помогая телу расслабиться.

  • Способствует более быстрому переходу мозга в фазу глубокого отдыха.

  • Создаёт ощущение глубины и защищённости, в отличие от белого, который может отражать свет и мешать засыпанию.

Результаты экспериментов подтвердили, что испытуемые, спавшие на синем белье:

  • Засыпали быстрее,

  • Редко просыпались ночью,

  • Испытывали более глубокий и восстановительный сон.

Какие цвета мешают качественному сну

Не все оттенки оказывают положительное влияние. Исследование показало, что некоторые цвета могут наоборот мешать расслаблению:

  • Серый воспринимается как холодный и унылый, усиливает чувство апатии.

  • Чёрный создаёт ощущение тяжести и тревожности, что затрудняет засыпание.

  • Красный и ярко-оранжевый возбуждают нервную систему, из-за чего испытуемые засыпали медленнее.

Альтернатива синему: зелёный цвет

Зелёный оттенок также показал положительный эффект, помогая расслабиться и снизить стресс. Однако его влияние на глубину сна оказалось менее выраженным, чем у тёмно-синего.

Влияние цвета на настроение

Психологи подчёркивают, что цвет постельного белья влияет не только на сон, но и на утреннее самочувствие:

  • Люди, спавшие на синем белье, просыпались бодрыми и энергичными.

  • Цветовая гармония в спальне положительно сказывается на эмоциональном состоянии в течение дня.

Рекомендации дизайнеров и учёных

Эксперты по интерьеру давно признают тёмно-синий цвет символом гармонии и спокойствия. Теперь его полезное действие подтверждено и научно. Специалисты советуют учитывать несколько нюансов:

  • Чем глубже синий оттенок, тем сильнее эффект на сон.

  • Яркие и крупные рисунки на постельном белье отвлекают мозг и мешают расслаблению.

  • Постельное бельё следует рассматривать как инструмент для здоровья и нормализации биоритмов.

Вывод

Если вы стремитесь к качественному, глубокому и восстановительному сну, стоит обратить внимание на тёмно-синий цвет постельного белья. Он помогает заснуть быстрее, улучшает сон и положительно влияет на утреннее настроение. По эффекту он превосходит не только белое бельё, но и многие привычные методы улучшения сна.

