Какого цвета должно быть постельное белье для крепкого сна: неожиданный выбор ученых

Большинство людей уверены, что для сна лучше всего подходит белое постельное бельё. Оно ассоциируется с чистотой, спокойствием и уютом. Однако недавние исследования канадских учёных показали неожиданный результат: наиболее благоприятным для качественного сна оказался тёмно-синий цвет, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Учёные объясняют эффект особенностями восприятия цвета человеческим мозгом. Синий оттенок:
Снижает частоту сердечных сокращений, помогая телу расслабиться.
Способствует более быстрому переходу мозга в фазу глубокого отдыха.
Создаёт ощущение глубины и защищённости, в отличие от белого, который может отражать свет и мешать засыпанию.
Результаты экспериментов подтвердили, что испытуемые, спавшие на синем белье:
Засыпали быстрее,
Редко просыпались ночью,
Испытывали более глубокий и восстановительный сон.
Не все оттенки оказывают положительное влияние. Исследование показало, что некоторые цвета могут наоборот мешать расслаблению:
Серый воспринимается как холодный и унылый, усиливает чувство апатии.
Чёрный создаёт ощущение тяжести и тревожности, что затрудняет засыпание.
Красный и ярко-оранжевый возбуждают нервную систему, из-за чего испытуемые засыпали медленнее.
Зелёный оттенок также показал положительный эффект, помогая расслабиться и снизить стресс. Однако его влияние на глубину сна оказалось менее выраженным, чем у тёмно-синего.
Психологи подчёркивают, что цвет постельного белья влияет не только на сон, но и на утреннее самочувствие:
Люди, спавшие на синем белье, просыпались бодрыми и энергичными.
Цветовая гармония в спальне положительно сказывается на эмоциональном состоянии в течение дня.
Эксперты по интерьеру давно признают тёмно-синий цвет символом гармонии и спокойствия. Теперь его полезное действие подтверждено и научно. Специалисты советуют учитывать несколько нюансов:
Чем глубже синий оттенок, тем сильнее эффект на сон.
Яркие и крупные рисунки на постельном белье отвлекают мозг и мешают расслаблению.
Постельное бельё следует рассматривать как инструмент для здоровья и нормализации биоритмов.
Если вы стремитесь к качественному, глубокому и восстановительному сну, стоит обратить внимание на тёмно-синий цвет постельного белья. Он помогает заснуть быстрее, улучшает сон и положительно влияет на утреннее настроение. По эффекту он превосходит не только белое бельё, но и многие привычные методы улучшения сна.
