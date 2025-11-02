Россиянка родила 12-го ребенка и поделилась впечатлениями

Жительница Челябинска Екатерина Виницкая вновь стала мамой — на свет появился ее двенадцатый ребенок. Радостной новостью поделился портал «Хорошие новости», сославшись на медицинский персонал родильного отделения Городской клинической больницы № 6, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: alligator-studio.ru

Новый член большой семьи

По данным врачей, Екатерина родила мальчика, которого родители назвали Александром. Вес новорожденного составил 2780 граммов. Роды прошли без осложнений, а мама и малыш чувствуют себя хорошо.

«Каждый раз как в первый»

Медики рассказали, что сразу после рождения сына Екатерина произнесла трогательные слова:

«Каждый раз как в первый!»

По словам врачей, женщина сохраняет искренние эмоции и радость от материнства, несмотря на то что это уже двенадцатые роды.

Пожелания от врачей

Персонал роддома поблагодарил Екатерину за доверие и отметил, что такие случаи вдохновляют многих родителей.

«Желаем мальчику богатырского здоровья, а дружной семье — гармонии и счастья! И, конечно, ждем вас снова!» — говорится в сообщении больницы.

Семья, достойная восхищения

Екатерина Виницкая воспитывает одиннадцать детей и теперь принимает поздравления с появлением двенадцатого малыша. Врачи подчеркнули, что многодетная мама демонстрирует пример истинной любви, терпения и жизненной силы, вызывая уважение и восхищение у окружающих.