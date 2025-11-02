18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.11.2025, 11:18

Неожиданный фактор, повышающий риск деменции: недостаток свободного времени

Новости Мира

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) пришли к выводу, что нехватка свободного времени — так называемая «временная бедность» — может значительно увеличивать риск развития деменции. По их подсчётам, примерно до 45 % случаев деменции во всём мире можно было бы предотвратить путём устранения модифицируемых факторов, включая хронический дефицит времени. Основные составляющие здоровья мозга — сон, питание, физическая активность и социальные связи — нередко оказываются недоступны из-за занятости и стресса, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Science Alert.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Австралийские исследователи выяснили, что для поддержания здоровья мозга человеку необходимо уделять не менее 10 часов в сутки отдыху, физической активности, полноценному сну и общению с другими людьми. Однако многие люди, особенно те, кто работает в интенсивном режиме или ухаживает за родственниками, не имеют возможности выделять достаточно времени на эти потребности.

Учёные называют это явление «временной бедностью». По словам эпидемиолога Сюзанн Рёр, до 45 % случаев деменции можно было бы предотвратить, если бы людям удавалось устранить факторы, повышающие риск заболевания.

«Многие просто не имеют свободного времени, чтобы высыпаться, заниматься спортом, правильно питаться и поддерживать социальные связи», — отметила она.

Авторы исследования уточняют, что «временная бедность» распределена неравномерно: женщины чаще берут на себя большую часть обязанностей по дому и уходу, а люди с низкими доходами вынуждены работать дольше или по нестабильным графикам. Всё это повышает нагрузку и мешает заботиться о собственном здоровье.

Среди предлагаемых мер для снижения риска деменции учёные называют:

  • развитие общественных сервисов по уходу за пожилыми и детьми;

  • повышение доступности детских садов;

  • внедрение гибких графиков работы и четырёхдневной рабочей недели;

  • обеспечение права «отключаться» от рабочих дел в нерабочее время;

  • улучшение транспортной инфраструктуры для экономии времени на дорогу.

Психолог Симона Реппермунд подчеркнула, что борьба с деменцией требует системного подхода:

«Мы должны рассматривать время как общественный ресурс. Так же, как правительства борются с неравенством доходов, нужно бороться с неравенством во времени».

По мнению специалистов, если не изменить социальные условия, ограничивающие возможность заботы о себе, количество случаев деменции в ближайшие десятилетия будет расти, а первыми пострадают наиболее уязвимые группы населения.

