02.11.2025, 12:52

Трагическая судьба Талгата Нигматулина: как погиб «советский Брюс Ли»

Новости Мира 0 543

Талгат Нигматулин родился в Ташкенте в простой и небогатой семье. С юных лет он увлекался спортом, особенно боевыми искусствами, и вскоре стал чемпионом Узбекской ССР по карате, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр из фильма "Пираты XX века" (12+)
Фото: кадр из фильма "Пираты XX века" (12+)

Путь к славе

После окончания школы молодой Талгат отправился в Москву, где поступил в цирковое училище, но вскоре понял, что его истинное призвание — кино. Он стал студентом ВГИКа и получил актёрское образование.

Первое время Нигматулин снимался в малозаметных узбекских фильмах, однако настоящий успех пришёл к нему после выхода приключенческой картины «Пираты XX века» (1979). Его яркая роль пирата Салеха и впечатляющие боевые сцены сделали актёра звездой всесоюзного масштаба. Благодаря пластике и мастерству владения боевыми искусствами зрители прозвали его «советским Брюсом Ли».

Запрет карате и поиски духовного пути

Начало 1980-х стало переломным моментом в жизни актёра. В СССР ввели запрет на занятия карате, и Талгат лишился привычного дела, которое было важной частью его жизни. В этот период он оказался особенно уязвимым и вскоре попал под влияние религиозно-мистической секты, действовавшей на территории страны.

Лидеры движения обещали последователям «соединение с космическим сознанием» и духовное просветление. Нигматулин доверился этим людям и, по свидетельствам знакомых, начал отдавать им практически все свои гонорары.

Попытка освободиться и трагическая развязка

К 1985 году актёр осознал, что оказался в ловушке, и решил порвать с сектой. Однако выйти из-под её влияния оказалось непросто. Лидеры организации поручили ему «взыскать» деньги с нескольких жителей Вильнюса, но Талгат отказался участвовать в этом.

После этого над актёром учинили расправу. По данным следствия, пятеро участников секты жестоко избили Нигматулина, нанеся ему 119 телесных повреждений. По одной из версий, перед этим его могли одурманить наркотическими веществами, из-за чего он не смог защитить себя — хотя при жизни считался мастером боевых искусств.

Суд и последствия

Все участники преступления были задержаны и осуждены. Один из убийц умер в тюрьме от туберкулёза, другой после 12 лет заключения вышел на свободу и, по сообщениям СМИ, вновь возглавил ту же секту.

Так трагически завершилась жизнь Талгата Нигматулина — талантливого актёра, спортсмена и человека, чья судьба стала одной из самых драматичных в истории советского кино.

Память о «советском Брюсе Ли»

Несмотря на короткую карьеру, Нигматулин оставил яркий след в советском кинематографе. Его образ харизматичного бойца из «Пиратов XX века» до сих пор узнают зрители старшего поколения, а имя актёра стало символом таланта, погубленного обманом и жестокостью.

