02.11.2025, 13:21

На Солнце вновь зафиксированы мощные вспышки после двухнедельного затишья

Новости Мира 0 326

После двух недель спокойствия на Солнце вновь произошли мощные вспышки. Исследователи отмечают, что активность светила может усилиться в ближайшие дни. Учёные предупреждают о возможных геомагнитных возмущениях, которые способны повлиять на работу спутников и связи, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

После двухнедельного перерыва на Солнце вновь зафиксированы сильные вспышки. Как сообщили учёные, они относятся к высокому классу интенсивности и могут привести к геомагнитным бурям на Земле.

По данным астрономов, активность Солнца возобновилась 1 ноября. Вспышки зарегистрированы на видимой стороне звезды, обращённой к Земле. По предварительным оценкам, интенсивность излучения достигла уровня M, что считается сильным показателем.

«Солнечный цикл сейчас находится в стадии максимума, поэтому подобные явления будут происходить чаще», — отмечают специалисты.

Учёные уточнили, что мощные выбросы энергии на Солнце вызывают ускорение потоков заряженных частиц, которые достигают магнитного поля Земли. Это может привести к возмущениям в атмосфере, помехам в работе навигационных систем, а также к полярным сияниям на высоких широтах.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни сохраняется вероятность новых вспышек, поскольку активные области на поверхности Солнца продолжают развиваться. Эксперты советуют следить за предупреждениями о геомагнитной активности, особенно специалистам, занятым в сфере авиации, космических технологий и связи.

Астрономы также напомнили, что солнечные вспышки — естественное проявление активности звезды, которая проходит через 11-летние циклы. Текущий цикл, по их словам, является одним из наиболее динамичных за последнее десятилетие.

