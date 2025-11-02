Основатель криптобиржи Thodex найден мёртвым в тюрьме

Основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер был обнаружен мёртвым в одиночной камере тюрьмы строгого режима. Его тело нашли повешенным на простыне у двери ванной комнаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NTV .

Обстоятельства смерти

Инцидент произошёл утром 1 ноября 2025 года в тюрьме Tekirdağ №1 F-типа — учреждении повышенной безопасности. Озер содержался в одиночной камере.

По предварительным данным, речь идёт о самоубийстве, однако прокуратура Текердага начала официальное расследование для выяснения всех обстоятельств.

Кем был Фарук Фатих Озер

Фарук Фатих Озер — создатель криптобиржи Thodex, одной из крупнейших платформ по обмену цифровых валют в Турции. Биржа прекратила работу в апреле 2021 года, после чего Озер скрылся за границей, предположительно забрав с собой миллионы долларов инвесторов.

30 августа 2022 года его задержали в Албании, после чего он был экстрадирован в Турцию 20 апреля 2023 года. Через три дня, 23 апреля, суд в Стамбуле арестовал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств.

Судебный процесс и приговор

В обвинительном заключении Прокуратуры Анатолийского округа утверждалось, что компания Thodex, созданная Озером с капиталом всего 400 тысяч лир, обманула десятки тысяч пользователей, используя мошеннические схемы в финансовых операциях.

Вместе с Озером перед судом предстали 21 человек — руководители и сотрудники платформы. Им вменяли:

создание и руководство преступной организацией;

мошенничество с использованием банковских и компьютерных систем;

отмывание доходов, полученных преступным путём.

Для фигурантов обвинения прокуратура требовала наказание от 12 164 до 40 562 лет лишения свободы.

7 сентября 2023 года Суд по тяжким преступлениям №9 Анатолийского округа признал Фарука Фатиха Озера виновным по трём статьям:

организация и руководство преступной группой,

особо крупное мошенничество,

отмывание денежных средств.

Он был приговорён к рекордному сроку — 11 190 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Апелляция и пересмотр дела

После вынесения приговора защита Озера подала апелляцию в Стамбульский апелляционный суд.

22-я уголовная коллегия частично отменила решение, признав, что обвинение по статье «создание преступной организации» было излишне строгим. По этому пункту Озера освободили, однако он остался под арестом по другим обвинениям — в мошенничестве и отмывании денег.

Дело вернули в суд первой инстанции, где процесс против 21 обвиняемого, включая самого Озера, был возобновлён.

Символ падения криптовалютного бума в Турции

История Thodex стала одним из самых громких финансовых скандалов Турции. Крах биржи в 2021 году нанёс удар по доверию граждан к криптовалютным инвестициям.

Фигура Озера — с момента его бегства до трагического конца — стала символом как взлёта и падения крипторынка, так и проблем регулирования цифровых активов в стране.