Секрет начинки: почему дешёвые пельмени могут быть опасны для здоровья

Проверки показали: низкая цена пельменей часто означает низкое качество сырья и риск для здоровья. В продуктах обнаруживали бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллу, листерии, а также фрагменты костей и повышенное общее содержание микроорганизмов. Эксперты советуют выбирать изделия по простому и прозрачному составу, отдавая предпочтение продукции, произведённой по ГОСТу, сообщает Lada.kz со ссылкой на dailsmi.ru.

Фото pixabay.com

Недорогой продукт — высокая вероятность компромисса

Ароматные пельмени — привычное и быстрое решение для семейного ужина, однако под аппетитной оболочкой иногда скрывается серьёзная угроза для здоровья. Регулярные проверки надзорных органов и результаты независимых исследований показывают: чем ниже цена за килограмм, тем выше шанс столкнуться с нарушениями в составе и микробиологической безопасности продукта.

Сырьё и экономия — что говорит практика

Специалисты в области пищевой безопасности указывают на ключевые проблемы в индустрии полуфабрикатов. Государственный стандарт предусматривает, что массовая доля мясного фарша в пельменях не должна быть меньше половины их общей массы, но на практике это требование соблюдается не всегда. Производители, стремясь удешевить выпуск, порой заменяют полноценный мясной фарш на более дешёвые сырьевые компоненты — оболочки, хрящи, сухожилия и другие отходы, которые не должны становиться основой фарша.

Микробиологическая опасность — не только теоретическая угроза

Микробиологические нарушения — отдельная и особенно опасная тема. В ходе масштабной проверки в конце 2023 года Роскачество выявило в образцах ряда популярных марок превышение допустимых показателей по бактериям группы кишечной палочки (БГКП), а также наличие патогенных микроорганизмов — сальмонеллы и листерий. Эти возбудители могут вызывать серьёзные заболевания: сальмонеллез проявляется как острая кишечная инфекция с высокой температурой, рвотой и обезвоживанием; листериоз особенно опасен для беременных, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, поскольку может привести к менингиту и сепсису.

Неожиданные находки: от добавок до костей

В отдельных случаях проверки фиксировали и другие тревожные находки: повышенное общее микробное загрязнение, а также механические включения — фрагменты костной ткани. В ряде исследованных образцов подобные нарушения были обнаружены у продукции нескольких брендов, что вызвало широкое обсуждение в экспертном сообществе и у потребителей. Чтобы скрыть низкое качество сырья и придать продукту более выраженный вкус, производители нередко используют добавки и усилители вкуса — например, глутамат натрия (Е621) и его аналоги. Эксперты предупреждают, что регулярное употребление изделий с большим количеством подобных добавок может оказывать неблагоприятное воздействие на организм: ухудшать иммунитет и повышать риск нарушений в работе сердца, сосудов, почек и желудочно-кишечного тракта; отдельные исследования даже указывают на возможные канцерогенные свойства некоторых усилителей вкуса.

Наполнители и «накрутка объёма»

Кроме того, для «наращивания» объёма и снижения себестоимости в пельменях часто применяют наполнители — сою, крахмал, муку низких сортов. Соя сама по себе не опасна и имеет пищевую ценность, но в контексте дешёвых полуфабрикатов она служит способом увеличить вес продукции. В сочетании с усилителями вкуса, стимулирующими аппетит, такие наполнители способствуют перееданию и набору лишнего веса. Избыточное потребление сои у некоторых людей также может негативно сказываться на функции поджелудочной железы и со временем стать одним из факторов риска хронических заболеваний, в том числе хронического панкреатита.

Кто в зоне риска и почему это важно

Особую группу риска составляют дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и аллергиями — у этих категорий потребителей последствия от употребления некачественных мясных полуфабрикатов могут быть наиболее тяжёлыми. Ввиду этого эксперты подчёркивают важность внимательного и осознанного выбора продуктов.

Что делать покупателю: рекомендации

Как же снизить риски при покупке пельменей? Главные рекомендации просты:

внимательно читать состав на упаковке и отдавать предпочтение продукции с коротким и понятным списком ингредиентов;

выбирать изделия, изготовленные по ГОСТу, а не по техническим условиям (ТУ), поскольку ГОСТы устанавливают более строгие требования к сырью и массовой доле мясной начинки;

доверять проверенным брендам, даже если их продукция стоит дороже.

Итог: цена как индикатор

Также стоит помнить, что после того, как в 2023 году были опубликованы результаты крупного исследования с обнаружениями нарушений, многие компании публично заявляли о принятых мерах по устранению выявленных проблем. Периодический контроль со стороны надзорных органов и осознанный выбор потребителей постепенно влияют на рынок, подталкивая его к улучшению качества продукции. Эксперты сходятся во мнении: цена в данном случае действительно часто служит индикатором качества и безопасности. Инвестиция в более дорогие, но проверенные продукты — это, по сути, вложение в здоровье семьи.