В России подросток решил повторить опыт с колой из видео: у него разорвало желудок

Российский подросток оказался в больнице с разрывом стенки желудка после того, как решил повторить опасный эксперимент из интернета с колой и ментосом. Об этом сообщает Telegram-канал 112, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По информации канала, двое подростков из поколения Z увидели ролик, на котором мужчина выпил литр колы и съел упаковку мятных конфет, после чего демонстрировал бурную реакцию организма. Вдохновлённые видео, ребята решили повторить эксперимент дома и приобрели все необходимые продукты.
Однако эксперимент закончился трагично: одного из подростков начало рвать колой с кровью, а из носа пошла пена. По словам источников 112, парень «выл от боли, как бешеный».
Подростка экстренно госпитализировали и провели операцию. Во время вмешательства часть желудка пришлось удалить. Сейчас состояние пострадавшего стабильное, его жизни ничего не угрожает.
Ранее детский психолог Наталья Наумова предупреждала о появлении среди молодежи нового опасного тренда — «бедроттинг», что переводится как «гниение в кровати». Суть практики заключается в том, что человек проводит целые дни, лежа в постели с телефоном, практически не совершая никаких действий.
По мнению специалиста, этот тренд крайне вреден: он постепенно разрушает мозг и нервную систему подростков, формируя пагубные привычки и снижая мотивацию к активной жизни.
