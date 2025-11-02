В России подросток решил повторить опыт с колой из видео: у него разорвало желудок

Российский подросток оказался в больнице с разрывом стенки желудка после того, как решил повторить опасный эксперимент из интернета с колой и ментосом. Об этом сообщает Telegram-канал 112 , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Роман Пименов/ТАСС

Как всё произошло: эксперимент пошёл не по плану

По информации канала, двое подростков из поколения Z увидели ролик, на котором мужчина выпил литр колы и съел упаковку мятных конфет, после чего демонстрировал бурную реакцию организма. Вдохновлённые видео, ребята решили повторить эксперимент дома и приобрели все необходимые продукты.

Однако эксперимент закончился трагично: одного из подростков начало рвать колой с кровью, а из носа пошла пена. По словам источников 112, парень «выл от боли, как бешеный».

Срочная медицинская помощь: часть желудка удалили

Подростка экстренно госпитализировали и провели операцию. Во время вмешательства часть желудка пришлось удалить. Сейчас состояние пострадавшего стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Новый тренд среди зумеров: «бедроттинг»

Ранее детский психолог Наталья Наумова предупреждала о появлении среди молодежи нового опасного тренда — «бедроттинг», что переводится как «гниение в кровати». Суть практики заключается в том, что человек проводит целые дни, лежа в постели с телефоном, практически не совершая никаких действий.

По мнению специалиста, этот тренд крайне вреден: он постепенно разрушает мозг и нервную систему подростков, формируя пагубные привычки и снижая мотивацию к активной жизни.