Тамара Глоба назвала счастливчиков ноября

Известный астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом на ноябрь 2025 года. По её словам, месяц обещает быть насыщенным событиями и особенно удачным для некоторых знаков Зодиака. Ноябрь принесёт как новые возможности, так и определённые предостережения, требующие внимательности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Telegram-канал Тамары Глобы

Тельцы: время быть в центре внимания

Для Тельцов ноябрь станет периодом профессиональных и личных перемен. Возможны интересные предложения на работе, которые могут открыть новые перспективы.

Особое внимание стоит уделить взаимоотношениям с женщинами и партнёрами: изменения в этих сферах способны существенно повлиять на динамику общения и совместные решения.

Весы: месяц перемен и новых знакомств

Весам звёзды обещают насыщенные событиями дни и перспективные предложения. Новые знакомства помогут расширить круг общения и могут открыть неожиданные возможности как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Начало ноября особенно благоприятно для романтических отношений и поездок. Однако при заключении контрактов и финансовых сделок стоит проявлять осторожность — существует риск потерь.

Рыбы: профессиональный рост и новые связи

Ноябрь для Рыб будет временем карьерных возможностей. Поступление новых предложений способно положительно сказаться на профессиональном развитии.

При этом третья декада месяца требует особой внимательности: новые знакомства могут оказаться ненадёжными. Рыбам рекомендуется тщательно оценивать свои связи и действия, чтобы избежать неприятных ситуаций.