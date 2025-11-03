18+
03.11.2025, 06:45

В Эстонии на границе с Россией обнаружили авиабомбу весом 250 кг

Новости Мира 0 420

В Эстонии, недалеко от российской границы, местный житель во время прогулки в лесу наткнулся на впечатляющую и крайне опасную находку — авиабомбу весом 250 килограммов, датируемую периодом Второй мировой войны. Сообщение о находке сразу поступило в национальную службу экстренных вызовов, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: TASS/IMAGO/Arvo Meeks
Фото: TASS/IMAGO/Arvo Meeks

Саперы на месте происшествия

Прибывшие специалисты подтвердили, что речь идет о крупной авиационной бомбе времён войны. По предварительным данным, боеприпас был обнаружен у деревни Аувере в уезде Ида-Вирумаа.

«Прибывшие на место саперы установили, что речь идет о 250-килограммовой авиационной бомбе времен войны», — отмечается в официальном сообщении.

Для безопасности жителей принято решение уничтожить боеприпас на месте обнаружения, не перемещая его.

Историческая память под ногами

Необычные находки времён Второй мировой войны в Европе встречаются нередко. Так, недавно в Англии строители под детской площадкой в городе Вулер нашли десятки авиабомб. Начав с одной бомбы во время ремонта парка, рабочие вскоре наткнулись еще на 175 боеприпасов.

Местные чиновники предполагают, что территория в Эстонии, где была обнаружена бомба, возможно, ранее использовалась как учебный полигон отрядов местной обороны, куда съезжались военные со всей страны.

Опасности и меры предосторожности

На данный момент район оцеплен, и на место вызваны специалисты по обезвреживанию боеприпасов. Жителям рекомендуется избегать лесных прогулок в непосредственной близости к месту обнаружения, пока бомба не будет уничтожена.

