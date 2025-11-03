18+
03.11.2025, 07:37

Запахи, которые управляют нами: психиатр объяснил, как аромат влияет на настроение

Новости Мира

Каждый день нас окружают сотни запахов, и не все догадываются, что некоторые из них способны управлять нашим настроением и поведением. Психиатр Антон Шестаков объяснил, почему ароматы обладают такой силой и как их использовать для повышения счастья, бодрости и концентрации, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: change.org
Фото: change.org

Как запахи воздействуют на мозг

Нос человека напрямую связан с лимбической системой мозга, которая отвечает за память и эмоции. Именно поэтому определённые запахи могут вызывать сильные эмоциональные реакции.

Пример из практики психиатра: мужчина, переживший в детстве реанимацию, во взрослом возрасте испытывал панический страх перед больницами. Запах медицинских помещений для него стал триггером страха смерти, хотя рационально он понимал, что опасности нет.

Ароматы активируют рецепторы в носу, а сигналы от них направляются в следующие отделы мозга:

  • Гиппокамп – отвечает за память;

  • Миндалевидное тело – вызывает эмоциональные реакции;

  • Гипоталамус – регулирует гормональный фон и реакции на стресс.

Феромоны: невидимое влияние на привлекательность

Человек неосознанно выделяет феромоны, которые влияют на восприятие окружающих:

  • У женщин уровень феромонов во время овуляции повышается в 10 раз;

  • Мужские феромоны могут увеличить привлекательность мужчины на 40–60%.

Это объясняет, почему запах может бессознательно притягивать или отталкивать людей.

Сила аромата в повседневной жизни

Некоторые запахи способны изменять поведение человека и стимулировать определённые реакции:

  • Ваниль – повышает готовность делать покупки на 23%; используется в магазинах для стимулирования покупательской активности.

  • Запах кожи – ассоциируется с роскошью и статусом, повышает готовность к крупным покупкам.

  • Лаванда – улучшает атмосферу и повышает внимательность; идеально подходит для офисных помещений.

  • Цитрусовые ароматы – повышают концентрацию на 35%, помогают принимать решения и улучшать процесс обучения.

  • Лимон – оказывает антидепрессивное действие, помогает справляться с упадком настроения.

Итог

Запахи обладают мощной властью над нашим мозгом. Их влияние может быть как сознательным, так и бессознательным: от повышения продуктивности и концентрации до стимуляции эмоций и желания совершать покупки. Использование ароматов с умом позволяет улучшить настроение, повысить внимательность и даже укрепить социальное взаимодействие.

1
0
0
