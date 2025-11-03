18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.11.2025, 08:23

От изжоги до сердечного приступа: 5 лекарств, которые нельзя запивать кофе

Новости Мира 0 476

Многие из нас по привычке запивают таблетки утренним кофе. Между тем, такой привычный жест может быть опасен. Эксперты напоминают: правильное сочетание лекарств и напитков важно для здоровья. Фармацевт Иэн Бадд рассказал, какие группы препаратов категорически несовместимы с кофе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

1. Порошки и капли от простуды

В период гриппа и простудного сезона люди часто используют готовые порошки и капли для носа. В сочетании с кофе такие средства могут чрезмерно возбуждать нервную систему, что повышает давление и ускоряет сердцебиение. Особенно осторожными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

2. Обезболивающие препараты

Обезболивающие таблетки, будь то от головной боли или мышечных болей, не следует запивать кофеином. Кофе раздражает слизистую желудка, увеличивая риск изжоги и дискомфорта. В редких случаях такое сочетание может спровоцировать воспалительные процессы в брюшной полости, вплоть до перитонита.

3. Таблетки от гипертонии

Лекарства для снижения давления помогают расслабить сосуды и уменьшить нагрузку на сердце. Но кофе блокирует их действие, что повышает риск резких скачков давления и даже сердечного приступа. Пациентам с гипертонией особенно важно соблюдать интервал между приемом препаратов и кофе.

4. Антидепрессанты

Некоторые антидепрессанты в сочетании с кофе могут усиливать тревожность, бессонницу и нервное возбуждение. В отдельных случаях развивается серотониновый синдром — опасное состояние с тремором, повышенной возбудимостью и нарушением координации.

5. Препараты от остеопороза

Кофе снижает усвоение кальция и других веществ, входящих в состав лекарств от остеопороза. В результате эффективность лечения падает, а риск переломов костей возрастает. Эксперты рекомендуют принимать такие препараты исключительно с простой водой, без напитков с кофеином.

