Появилась первая страна с запретом на курение для целого поколения

С 1 ноября 2025 года на Мальдивах вступает в силу беспрецедентный запрет на табак, который касается всех, кто родился после 2006 года. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на DW. Новая мера распространяется не только на местных жителей, но и на туристов, посещающих островное государство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Кто подпадает под запрет

Министерство здравоохранения Мальдив объявило, что «лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее», запрещено:

покупать табачные изделия;

употреблять табак;

продавать табак.

Цель нововведения — создать поколение, полностью свободное от курения, и снизить вред от табака для здоровья населения.

Электронные сигареты и вейпы тоже под запретом

На Мальдивах действует полный запрет на:

импорт;

продажу;

хранение;

использование электронных сигарет и вейпов.

Эти правила распространяются на всех жителей страны, вне зависимости от возраста, а также на туристов.

Штрафы за нарушение закона

За нарушение запрета на продажу табака несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере 50 000 мальдивских руфий (около 2800 евро).

Использование электронных сигарет карается штрафом в размере 5000 руфий (около 280 евро).

Международный контекст

Подобная мера впервые была введена в Новой Зеландии. Однако менее чем через год новые власти страны отменили запрет, чтобы увеличить доходы бюджета и снизить налоги.

Великобритания также разрабатывает собственные нормы ограничения табака для молодежи, что показывает глобальную тенденцию к борьбе с курением среди молодых людей.