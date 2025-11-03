18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 11:18

Секретная техника шеф-поваров: почему профессионалы смачивают нож луковым соком перед нарезкой

Новости Мира 0 532

В элитных ресторанах можно заметить странную, на первый взгляд, привычку поваров — перед тем как нарезать лук, они натирают лезвие ножа его же соком. Этот кулинарный ритуал выглядит загадочно, но имеет вполне рациональное объяснение, подкреплённое наукой, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: express.co.uk
Фото: express.co.uk

Почему лук заставляет нас плакать

Когда луковые клетки разрушаются, в них активируются ферменты, которые вступают в реакцию с кислородом и образуют газообразные соединения. Именно они раздражают слизистую оболочку глаз, вызывая слёзы.

Именно из-за этой химической реакции даже опытные повара нередко страдают от слёз при шинковке лука. Однако у профессионалов давно есть способ свести неприятный эффект к минимуму — с помощью самого лука.

Как работает техника лукового сока

Если обработать режущую кромку ножа свежевыжатым луковым соком, часть активных ферментов деактивируется прямо на поверхности металла. В результате количество раздражающих соединений, выделяющихся при нарезке, существенно снижается.

Этот приём действует гораздо эффективнее, чем обычное смачивание ножа водой. Натуральный луковый экстракт образует на лезвии тонкий защитный слой, который замедляет химические реакции и препятствует выделению агрессивных веществ.

Преимущества для профессиональных кухонь

В условиях ресторанного темпа такая деталь имеет значение. Шеф-повара ценят каждую секунду, ведь даже мелочи влияют на производительность. Луковой сок помогает не только избежать раздражения глаз, но и сохранить качество нарезки.

Ломтики получаются ровными и аккуратными, лук не рассыпается и не теряет лишний сок. Это особенно важно при приготовлении блюд, где внешний вид ингредиентов играет роль — например, для гарниров, салатов и соусов.

Дополнительные хитрости от кулинаров

Некоторые специалисты усиливают эффект, предварительно охлаждая сам лук. Низкая температура снижает активность ферментов, а в сочетании с обработанным ножом позволяет добиться идеального результата.

Однако именно способ смачивания лезвия луковым соком остаётся самым быстрым и доступным. Для него не нужны никакие специальные приспособления — только сам овощ и немного терпения.

Почему метод редок в быту

Несмотря на простоту, большинство домашних хозяек о таком лайфхаке даже не слышали и продолжают мириться со слезами во время готовки. Между тем, те, кто попробовал технику, утверждают: эффект ощутим сразу.

Нарезка лука перестаёт быть мучением и превращается в спокойный, почти медитативный процесс.

Вывод:

Секрет шеф-поваров прост — они используют химию природы в свою пользу. Немного лукового сока на лезвии ножа способно не только избавить от слёз, но и сделать готовку более точной, комфортной и профессиональной.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь