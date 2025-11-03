18+
03.11.2025, 12:25

ГИБДД напомнила: за отказ снять обложку с водительских прав грозит арест

Новости Мира 0 566

Водителям, которые откажутся предъявить водительское удостоверение без обложки по требованию инспектора, могут грозить серьезные санкции — от штрафа до административного ареста. Об этом говорится в разъяснениях Госавтоинспекции, с которыми ознакомился ТАСС, сообщает Lada.kz. 

Фото: URA.RU.
Фото: URA.RU.

Почему инспекторы требуют снять обложку

Как отмечается в материалах ГИБДД, сотрудник имеет право попросить водителя показать удостоверение без обложки, если у него возникают сомнения в подлинности документа.

В некоторых случаях пластиковая обложка может мешать проверке водяных знаков, микротекста или голограмм, что затрудняет визуальное подтверждение оригинальности прав.

Что грозит за отказ выполнить требование

Если водитель откажется снять обложку, его действия будут расценены как воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудника полиции. Это нарушение подпадает под статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Санкции за подобное правонарушение включают:

  • штраф от 2 000 до 4 000 рублей;

  • административный арест на срок до 15 суток;

  • обязательные работы на срок до 120 часов.

Как уточняется, конкретная мера наказания определяется индивидуально, с учетом обстоятельств инцидента и поведения водителя при общении с инспектором.

Важное напоминание для тех, кто выезжает за границу

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев также напомнил, что водителям следует заранее проверить срок действия своих водительских удостоверений, особенно если планируется поездка за пределы России.

Он подчеркнул, что автоматическое продление прав, введенное в период пандемии, действует только на территории России и не признается за рубежом. Поэтому при выезде в другие страны водитель обязан иметь действительное удостоверение международного образца.

Рекомендации для автомобилистов

Эксперты советуют:

  • снимать обложку с прав по первому требованию инспектора, чтобы избежать конфликта и возможного штрафа;

  • хранить документы в чистом и неповрежденном виде;

  • проверять срок действия удостоверения перед заграничными поездками;

  • не спорить с сотрудником ГИБДД, если он действует в рамках закона.

Таким образом, отказ передать водительское удостоверение без обложки может обернуться для водителя не только денежным штрафом, но и арестом. ГИБДД призывает соблюдать правила и уважать законные требования инспекторов, чтобы избежать ненужных проблем на дороге.

