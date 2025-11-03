Ученые раскрыли, какие народы «совы», а какие «жаворонки»

Специалисты компании Genotek провели одно из самых обширных в России исследований, посвящённых биоритмам человека. Учёные проанализировали более 166 тысяч геномов представителей разных этнических групп страны. Их целью было определить, как национальные и генетические особенности влияют на склонность человека быть «жаворонком» или «совой», сообщает Lada.kz.
Результаты анализа, оказавшиеся в распоряжении «Газеты.Ru», позволили впервые сопоставить генетические вариации с привычками сна у разных народов.
Ключевую роль в формировании суточных ритмов играет ген Period Circadian Regulator 3 (PER3). Он отвечает за работу внутренних биологических часов и регулирует активность белков, управляющих нашим сном и бодрствованием.
Как отмечают учёные, склонность человека к утреннему или вечернему режиму во многом определяется врождёнными факторами, хотя образ жизни и культура также оказывают влияние.
По словам директора по науке компании Genotek Александра Ракитько, выявленные различия между этническими группами не означают, что одни народы «соннее» или «бодрее» других:
«Речь идёт о тонких генетических особенностях, сформировавшихся исторически и под влиянием среды. Эти данные помогают глубже понять, как гены и внешние условия взаимодействуют, формируя индивидуальные биоритмы человека».
Анализ генетических вариаций показал, что склонность к позднему режиму сна — то есть типу «сов» — чаще встречается среди:
чеченцев — 30,8%,
ашкеназских евреев — 28,63%,
армян — 26,08%.
Эти народы, согласно результатам исследования, статистически чаще обладают генетической предрасположенностью к активной ночной жизни и более поздним пробуждениям.
На другом полюсе оказались этносы, для которых характерен утренний тип биоритма. Наименьшая доля «сов» обнаружена у:
азербайджанцев — 12,21%,
казахов — 12,69%,
корейцев — 13%.
Это значит, что среди этих народов заметно больше людей, которые предпочитают рано вставать, быть активными в первой половине дня и ложиться спать пораньше.
Исследователи напомнили, что различие между этими типами заключается прежде всего в внутренних биологических часах.
«Жаворонки» рано просыпаются, чувствуют прилив энергии утром и быстро устают к вечеру. Их активность сосредоточена на дневное время.
«Совы», напротив, предпочитают поздние часы для работы и творчества: пик их активности приходится на вечер и ночь, а ранние подъёмы даются с трудом.
Авторы исследования подчеркивают, что гены лишь задают предрасположенность, но не определяют поведение человека полностью. Среда, распорядок дня, уровень стресса и даже освещенность помещения могут сдвигать внутренние часы в ту или иную сторону.
Таким образом, генетика сна — это не приговор, а лишь ключ к пониманию того, почему одни народы или отдельные люди чувствуют себя бодрее утром, а другие — ближе к ночи.
