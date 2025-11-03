18+
03.11.2025, 13:55

Ученые раскрыли, какие народы «совы», а какие «жаворонки»

Новости Мира

Специалисты компании Genotek провели одно из самых обширных в России исследований, посвящённых биоритмам человека. Учёные проанализировали более 166 тысяч геномов представителей разных этнических групп страны. Их целью было определить, как национальные и генетические особенности влияют на склонность человека быть «жаворонком» или «совой», сообщает Lada.kz. 

Фото: vesti-yamal.ru
Фото: vesti-yamal.ru

Результаты анализа, оказавшиеся в распоряжении «Газеты.Ru», позволили впервые сопоставить генетические вариации с привычками сна у разных народов.

Ген, который управляет нашими биоритмами

Ключевую роль в формировании суточных ритмов играет ген Period Circadian Regulator 3 (PER3). Он отвечает за работу внутренних биологических часов и регулирует активность белков, управляющих нашим сном и бодрствованием.

Как отмечают учёные, склонность человека к утреннему или вечернему режиму во многом определяется врождёнными факторами, хотя образ жизни и культура также оказывают влияние.

По словам директора по науке компании Genotek Александра Ракитько, выявленные различия между этническими группами не означают, что одни народы «соннее» или «бодрее» других:

«Речь идёт о тонких генетических особенностях, сформировавшихся исторически и под влиянием среды. Эти данные помогают глубже понять, как гены и внешние условия взаимодействуют, формируя индивидуальные биоритмы человека».

Кто чаще всего «совы»

Анализ генетических вариаций показал, что склонность к позднему режиму сна — то есть типу «сов» — чаще встречается среди:

  • чеченцев — 30,8%,

  • ашкеназских евреев — 28,63%,

  • армян — 26,08%.

Эти народы, согласно результатам исследования, статистически чаще обладают генетической предрасположенностью к активной ночной жизни и более поздним пробуждениям.

Народы, среди которых больше «жаворонков»

На другом полюсе оказались этносы, для которых характерен утренний тип биоритма. Наименьшая доля «сов» обнаружена у:

  • азербайджанцев — 12,21%,

  • казахов — 12,69%,

  • корейцев — 13%.

Это значит, что среди этих народов заметно больше людей, которые предпочитают рано вставать, быть активными в первой половине дня и ложиться спать пораньше.

Как отличить «жаворонка» от «совы»

Исследователи напомнили, что различие между этими типами заключается прежде всего в внутренних биологических часах.

  • «Жаворонки» рано просыпаются, чувствуют прилив энергии утром и быстро устают к вечеру. Их активность сосредоточена на дневное время.

  • «Совы», напротив, предпочитают поздние часы для работы и творчества: пик их активности приходится на вечер и ночь, а ранние подъёмы даются с трудом.

Генетика сна и образ жизни

Авторы исследования подчеркивают, что гены лишь задают предрасположенность, но не определяют поведение человека полностью. Среда, распорядок дня, уровень стресса и даже освещенность помещения могут сдвигать внутренние часы в ту или иную сторону.

Таким образом, генетика сна — это не приговор, а лишь ключ к пониманию того, почему одни народы или отдельные люди чувствуют себя бодрее утром, а другие — ближе к ночи.

