У аспирина выявили полезный для диабетиков эффект

Новое исследование ученых из Университета Питтсбурга выявило, что прием малых доз аспирина может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с сахарным диабетом второго типа. Результаты работы будут представлены на конференции Американской ассоциации сердца 2025 года (AHA25), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сахарный диабет второго типа сам по себе является известным фактором риска развития инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений.
Ранее масштабные клинические испытания показали, что аспирин не оказывает значительного влияния на первичную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний у людей без проблем с сердцем.
Новое исследование направлено на уточнение эффекта препарата именно у людей с диабетом, у которых сердечно-сосудистые риски выше среднего.
Команда ученых проанализировала более 11 тысяч электронных медицинских карт взрослых пациентов с диабетом второго типа, имеющих умеренный или высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.
В процессе анализа учитывались:
длительность приема аспирина;
уровень контроля глюкозы;
соблюдение медицинских назначений.
Результаты исследования оказались впечатляющими:
Вероятность сердечного приступа у тех, кто регулярно принимал низкие дозы аспирина, составила 42,4 % по сравнению с 61,2 % у пациентов без приема препарата.
Риск инсульта снизился почти вдвое — 14,5 % против 24,8 %.
Смертность от всех причин в группе регулярного приема аспирина составила 33 %, тогда как у остальных участников достигала 50,7 %.
Особенно выраженный эффект наблюдался у пациентов, принимающих аспирин постоянно на протяжении всего периода наблюдения.
Исследователи подчеркивают, что:
люди с высоким риском кровотечений были исключены из анализа;
побочные эффекты аспирина не отслеживались в рамках данного исследования.
Поэтому, прежде чем назначать препарат, важно учитывать индивидуальные риски пациента и консультироваться с врачом.
