03.11.2025, 15:40

У аспирина выявили полезный для диабетиков эффект

Новости Мира 0 598

Новое исследование ученых из Университета Питтсбурга выявило, что прием малых доз аспирина может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с сахарным диабетом второго типа. Результаты работы будут представлены на конференции Американской ассоциации сердца 2025 года (AHA25).

Фото: msn.com
Фото: msn.com

Почему диабетики особенно уязвимы к сердечно-сосудистым проблемам

Сахарный диабет второго типа сам по себе является известным фактором риска развития инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений.

Ранее масштабные клинические испытания показали, что аспирин не оказывает значительного влияния на первичную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний у людей без проблем с сердцем.

Новое исследование направлено на уточнение эффекта препарата именно у людей с диабетом, у которых сердечно-сосудистые риски выше среднего.

Масштаб исследования и методика

Команда ученых проанализировала более 11 тысяч электронных медицинских карт взрослых пациентов с диабетом второго типа, имеющих умеренный или высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.

В процессе анализа учитывались:

  • длительность приема аспирина;

  • уровень контроля глюкозы;

  • соблюдение медицинских назначений.

Значительное снижение сердечно-сосудистых рисков

Результаты исследования оказались впечатляющими:

  • Вероятность сердечного приступа у тех, кто регулярно принимал низкие дозы аспирина, составила 42,4 % по сравнению с 61,2 % у пациентов без приема препарата.

  • Риск инсульта снизился почти вдвое — 14,5 % против 24,8 %.

  • Смертность от всех причин в группе регулярного приема аспирина составила 33 %, тогда как у остальных участников достигала 50,7 %.

Особенно выраженный эффект наблюдался у пациентов, принимающих аспирин постоянно на протяжении всего периода наблюдения.

Важные ограничения и рекомендации

Исследователи подчеркивают, что:

  • люди с высоким риском кровотечений были исключены из анализа;

  • побочные эффекты аспирина не отслеживались в рамках данного исследования.

Поэтому, прежде чем назначать препарат, важно учитывать индивидуальные риски пациента и консультироваться с врачом.

