СМИ: Китай стал отказываться от нефти из России

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая начали ограничивать закупки нефти из России на фоне санкционного давления со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg , отмечая изменение закупочной политики как государственных, так и частных компаний, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ded pixto/Shutterstock/Fotodom

Причины отказа от российских поставок

По информации издания, китайские компании, включая гигантов Sinopec и PetroChina, а также более мелкие частные НПЗ, стараются избегать российских поставок. Это связано с внесением в «черный список» США и других стран крупнейших российских производителей и некоторых их клиентов.

Реакция крупных и малых компаний

Государственные корпорации Sinopec и PetroChina уже отменили часть поставок нефти из России после введения американских санкций против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл». Мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы также проявляют осторожность, опасаясь возможных штрафов и осложнений при работе с российской нефтью.

Санкции США и последствия для нефтяного рынка

23 октября президент США Дональд Трамп объявил об отмене очной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Венгрии. По словам Трампа, на переговорах невозможно было «добиться того, что нужно». Одновременно он ввел новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже привело к росту мировых цен на нефть.