В WhatsApp для iPhone появится новая функция

Мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новой функции резервного копирования чатов, которая позволит пользователям iPhone защищать свои сохранённые сообщения с помощью биометрической аутентификации — Touch ID и Face ID, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Roman Moebius/www.imago-images.de/Global Look Press

Защита резервных копий с помощью паролей-ключей

Ранее для восстановления чатов пользователям приходилось использовать 64-значный ключ, что было неудобно и требовало внимательного хранения. Новая система основана на паролях-ключах (passkeys) и использует встроенные функции устройств для аутентификации.

Благодаря этому приватный криптографический ключ никогда не покидает телефон, что делает резервные копии не только безопаснее, но и проще в восстановлении.

Как будет работать функция

Новая опция будет доступна в меню:

«Настройки» → «Чаты» → «Резервное копирование чатов» → «Резервное копирование с сквозным шифрованием».

Развертывание функции будет поэтапным и глобальным, ожидается, что она станет доступной пользователям в течение нескольких недель.

Облачные хранилища остаются прежними

Для хранения резервных копий на iOS и Android продолжат использоваться iCloud и Google Drive соответственно.

Нововведение является частью стратегии Meta по внедрению паролей-ключей, которые WhatsApp уже поддерживает для входа в учётные записи с 2023 года.