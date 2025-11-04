18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.11.2025, 06:52

Тело пятилетней девочки обнаружено в диване арендуемой квартиры

Новости Мира 0 1 204

В Челябинске (Россия) в арендованной квартире было найдено тело пятилетней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Обнаружение тела

По информации регионального Следственного управления СК РФ, трагедия произошла в понедельник днем. Тело ребенка с колото-резаными ранениями было найдено в диване квартиры на улице 250-летия Челябинска.

Обстоятельства проживания

Как выяснилось, квартиру арендовала 43-летняя женщина вместе с ребенком. Трагедия была выявлена собственниками жилья после того, как арендатор сообщил о необходимости выселения.

Возбуждено уголовное дело

Следствие уточняет, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего.

Меры следствия

В настоящее время проводится розыск подозреваемых, причастных к преступлению. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, сообщает региональное следственное управление.

Подробности убийства

Главной подозреваемой в убийстве пятилетней девочки, чье тело нашли в диване съемной квартиры, стала ее мать. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По предварительным данным, когда женщина сообщила арендодателю о выселении, ее дочь уже была мертва. При этом в диване тело девочки находилось на протяжении некоторого времени — уборщица почувствовала неприятный запах и вызвала полицию.

«Девочке нанесли ножевые ранения в районе грудной клетки. Для экспертизы изъяли все ножи. Арендодатель ничего подозрительного в поведении женщины не заметил», — говорится в сообщении.

Соседи также не замечали ничего странного в поведении этой семьи — они никогда не шумели и не кричали. Сейчас женщина, вероятно, скрывается в Башкирии, откуда она и приехала. Следователи устанавливают круг ее общения и выясняют мотивы.

0
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь