Тело пятилетней девочки обнаружено в диване арендуемой квартиры

В Челябинске (Россия) в арендованной квартире было найдено тело пятилетней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Обнаружение тела

По информации регионального Следственного управления СК РФ, трагедия произошла в понедельник днем. Тело ребенка с колото-резаными ранениями было найдено в диване квартиры на улице 250-летия Челябинска.

Обстоятельства проживания

Как выяснилось, квартиру арендовала 43-летняя женщина вместе с ребенком. Трагедия была выявлена собственниками жилья после того, как арендатор сообщил о необходимости выселения.

Возбуждено уголовное дело

Следствие уточняет, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего.

Меры следствия

В настоящее время проводится розыск подозреваемых, причастных к преступлению. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, сообщает региональное следственное управление.

Подробности убийства

Главной подозреваемой в убийстве пятилетней девочки, чье тело нашли в диване съемной квартиры, стала ее мать. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По предварительным данным, когда женщина сообщила арендодателю о выселении, ее дочь уже была мертва. При этом в диване тело девочки находилось на протяжении некоторого времени — уборщица почувствовала неприятный запах и вызвала полицию.

«Девочке нанесли ножевые ранения в районе грудной клетки. Для экспертизы изъяли все ножи. Арендодатель ничего подозрительного в поведении женщины не заметил», — говорится в сообщении.

Соседи также не замечали ничего странного в поведении этой семьи — они никогда не шумели и не кричали. Сейчас женщина, вероятно, скрывается в Башкирии, откуда она и приехала. Следователи устанавливают круг ее общения и выясняют мотивы.