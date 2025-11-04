Почему человек просыпается ночью: три серьёзные причины

Многие сталкиваются с проблемой прерывистого сна, когда ночью человек часто просыпается и утром чувствует усталость. Врач Зухра Павлова рассказала, какие три болезни чаще всего становятся причиной таких нарушений, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

1. Сердечно-сосудистые заболевания

Нарушения работы сердца напрямую влияют на качество сна. При перебоях в работе сердца страдает кровообращение, и организм не может полноценно отдыхать. В результате человек просыпается ночью и ощущает усталость даже после полноценного сна.

Регулярные ночные пробуждения могут быть тревожным сигналом о проблемах с сердцем, поэтому важно не игнорировать такие симптомы и обратиться к специалисту.

2. Болезни дыхательных путей

Одной из частых причин прерывистого сна является обструктивное апноэ — состояние, при котором дыхание внезапно останавливается во сне. Мозг воспринимает это как сигнал тревоги: человек просыпается, делает глубокий вдох и снова засыпает.

Такие эпизоды истощают организм. Мозг получает меньше кислорода, а сердце вынуждено работать в напряжённом режиме, что негативно сказывается на здоровье в долгосрочной перспективе.

3. Неврологические расстройства

Сон тесно связан с работой мозга, поэтому регулярные бессонные ночи могут быть ранним признаком когнитивных нарушений. Иногда именно прерывистый сон сигнализирует о начинающихся неврологических проблемах, что позволяет вовремя обратиться к врачу и оценить состояние здоровья.

Важно: Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. При регулярных проблемах со сном необходима консультация специалиста.