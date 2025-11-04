Почему человек просыпается ночью: три серьёзные причины

Многие сталкиваются с проблемой прерывистого сна, когда ночью человек часто просыпается и утром чувствует усталость. Врач Зухра Павлова рассказала, какие три болезни чаще всего становятся причиной таких нарушений, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Нарушения работы сердца напрямую влияют на качество сна. При перебоях в работе сердца страдает кровообращение, и организм не может полноценно отдыхать. В результате человек просыпается ночью и ощущает усталость даже после полноценного сна.
Регулярные ночные пробуждения могут быть тревожным сигналом о проблемах с сердцем, поэтому важно не игнорировать такие симптомы и обратиться к специалисту.
Одной из частых причин прерывистого сна является обструктивное апноэ — состояние, при котором дыхание внезапно останавливается во сне. Мозг воспринимает это как сигнал тревоги: человек просыпается, делает глубокий вдох и снова засыпает.
Такие эпизоды истощают организм. Мозг получает меньше кислорода, а сердце вынуждено работать в напряжённом режиме, что негативно сказывается на здоровье в долгосрочной перспективе.
Сон тесно связан с работой мозга, поэтому регулярные бессонные ночи могут быть ранним признаком когнитивных нарушений. Иногда именно прерывистый сон сигнализирует о начинающихся неврологических проблемах, что позволяет вовремя обратиться к врачу и оценить состояние здоровья.
Важно: Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. При регулярных проблемах со сном необходима консультация специалиста.
Комментарии0 комментарий(ев)