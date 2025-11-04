18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.11.2025, 07:57

Почему человек просыпается ночью: три серьёзные причины

Новости Мира 0 600

Многие сталкиваются с проблемой прерывистого сна, когда ночью человек часто просыпается и утром чувствует усталость. Врач Зухра Павлова рассказала, какие три болезни чаще всего становятся причиной таких нарушений, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: teplonpro.ru
Фото: teplonpro.ru

1. Сердечно-сосудистые заболевания

Нарушения работы сердца напрямую влияют на качество сна. При перебоях в работе сердца страдает кровообращение, и организм не может полноценно отдыхать. В результате человек просыпается ночью и ощущает усталость даже после полноценного сна.

Регулярные ночные пробуждения могут быть тревожным сигналом о проблемах с сердцем, поэтому важно не игнорировать такие симптомы и обратиться к специалисту.

2. Болезни дыхательных путей

Одной из частых причин прерывистого сна является обструктивное апноэ — состояние, при котором дыхание внезапно останавливается во сне. Мозг воспринимает это как сигнал тревоги: человек просыпается, делает глубокий вдох и снова засыпает.

Такие эпизоды истощают организм. Мозг получает меньше кислорода, а сердце вынуждено работать в напряжённом режиме, что негативно сказывается на здоровье в долгосрочной перспективе.

3. Неврологические расстройства

Сон тесно связан с работой мозга, поэтому регулярные бессонные ночи могут быть ранним признаком когнитивных нарушений. Иногда именно прерывистый сон сигнализирует о начинающихся неврологических проблемах, что позволяет вовремя обратиться к врачу и оценить состояние здоровья.

Важно: Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. При регулярных проблемах со сном необходима консультация специалиста.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь