Главный тренер сербского клуба умер после потери сознания во время матча

Главный тренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» Младен Жижович умер после того, как внезапно потерял сознание во время игры 14-го тура чемпионата Сербии против «Младости». Информацию об этом публикует издание Telegraf, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Wikimedia Commons

Инцидент на поле

Трагический случай произошёл на 22-й минуте встречи, проходившей в городе Лучани. Жижович потерял сознание и упал рядом со скамейкой запасных. Сразу же ему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего тренера доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти специалиста не удалось.

Игра сначала продолжилась после того, как Жижовича погрузили в машину скорой помощи. Однако спустя 20 минут матч окончательно остановили, когда диктор объявил о смерти тренера. По словам очевидцев, многие футболисты и представители тренерского штаба «Раднички 1923» упали на газон и схватились за головы, услышав эту новость.

Реакция футбольного сообщества

Футбольный союз Сербии выразил соболезнования в связи с кончиной Жижовича. В официальном заявлении говорится:

«Его безвременная кончина стала огромной утратой для всего футбольного сообщества. Футбольный союз Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье Жижовича, представителям клуба «Раднички 1923», а также всем друзьям и близким. Покойся с миром, Младен. Твоя любовь к футболу и твое наследие навсегда останутся с нами».

Карьера и достижения Младена Жижовича

Младен Жижович было 44 года. Он возглавил «Раднички 1923» 22 октября 2025 года. В качестве игрока Жижович становился чемпионом Боснии и обладателем национального Кубка.

В тренерской карьере он работал в боснийских клубах «Радник», «Зриньски», «Слобода», «Борац», а также в саудовском «Аль-Холуде» и македонском «Шкупи».