04.11.2025, 08:16

Главный тренер сербского клуба умер после потери сознания во время матча

Новости Мира 0 420

Главный тренер сербского футбольного клуба «Раднички 1923» Младен Жижович умер после того, как внезапно потерял сознание во время игры 14-го тура чемпионата Сербии против «Младости». Информацию об этом публикует издание Telegraf, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Инцидент на поле

Трагический случай произошёл на 22-й минуте встречи, проходившей в городе Лучани. Жижович потерял сознание и упал рядом со скамейкой запасных. Сразу же ему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего тренера доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти специалиста не удалось.

Игра сначала продолжилась после того, как Жижовича погрузили в машину скорой помощи. Однако спустя 20 минут матч окончательно остановили, когда диктор объявил о смерти тренера. По словам очевидцев, многие футболисты и представители тренерского штаба «Раднички 1923» упали на газон и схватились за головы, услышав эту новость.

Реакция футбольного сообщества

Футбольный союз Сербии выразил соболезнования в связи с кончиной Жижовича. В официальном заявлении говорится:

«Его безвременная кончина стала огромной утратой для всего футбольного сообщества. Футбольный союз Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье Жижовича, представителям клуба «Раднички 1923», а также всем друзьям и близким. Покойся с миром, Младен. Твоя любовь к футболу и твое наследие навсегда останутся с нами».

Карьера и достижения Младена Жижовича

Младен Жижович было 44 года. Он возглавил «Раднички 1923» 22 октября 2025 года. В качестве игрока Жижович становился чемпионом Боснии и обладателем национального Кубка.

В тренерской карьере он работал в боснийских клубах «Радник», «Зриньски», «Слобода», «Борац», а также в саудовском «Аль-Холуде» и македонском «Шкупи».

