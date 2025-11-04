Посольство Казахстана поздравило россиян с Днем народного единства

В День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, Посольство Казахстана в Российской Федерации направило официальное поздравление гражданам соседнего государства через свой Telegram-канал, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube

Стратегическое партнерство и дружеские отношения

"Для Казахстана Россия была и остаётся важнейшим стратегическим партнером, добрым соседом и надёжным союзником. Отношения между нашими странами динамично развиваются и с каждым годом наполняются новыми проектами и конкретными делами", - говорится в поздравлении.

Пожелания здоровья и благополучия

Казахстанские представители выразили россиянам самые тёплые пожелания: крепкого здоровья, процветания, мира и семейного благополучия. Дипломаты подчеркнули, что такие праздники, как День народного единства, напоминают о важности дружбы и взаимного уважения между народами.