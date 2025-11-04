Кардиологи назвали рыбу, которая снижает риск инсульта на десятки процентов

Кардиологи утверждают, что регулярное употребление рыбы способно защитить сердце не хуже лекарств. Новые исследования подтверждают: скумбрия — доступный и эффективный способ снизить уровень холестерина без побочных эффектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: fish-yar.ru

Скумбрия — природный источник омега-3

Эта недорогая морская рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые снижают уровень «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности). Именно эти частицы со временем откладываются на стенках сосудов, вызывая атеросклероз и повышая риск инфаркта.

Регулярное употребление скумбрии помогает не только уменьшить концентрацию вредных липидов, но и повысить уровень «хорошего» холестерина. Он, в свою очередь, очищает сосуды и способствует их эластичности.

Эффект как у статинов, но без побочных действий

Кардиологи подчёркивают: действие скумбрии можно сравнить с эффектом статинов — препаратов, снижающих холестерин. Однако рыба при этом не вызывает негативных реакций со стороны печени или мышц, что нередко происходит при приёме лекарств.

Кроме того, скумбрия богата витамином D и селеном — веществами, которые укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье сердца и способствуют нормальной работе нервной системы.

Как готовить, чтобы сохранить пользу

Максимальную пользу скумбрия приносит в запечённом или приготовленном на пару виде. При жарке часть омега-3 разрушается, а количество вредных жиров увеличивается, сводя оздоровительный эффект к минимуму.

Сколько рыбы нужно есть для пользы

По данным медиков, достаточно включать скумбрию в рацион два-три раза в неделю. Этого объёма вполне хватает, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить сосуды.

Важно выбирать свежую или правильно замороженную рыбу. При нарушении условий хранения часть ценных веществ теряется, и продукт становится менее полезным.

Рыба для здоровья простых людей

Скумбрия стоит дешевле лосося и форели, но при этом не уступает им по содержанию полезных веществ. Именно поэтому врачи называют её «рыбой для здоровья простых людей» — бюджетным, но действенным способом сохранить сердце в порядке.

Научное подтверждение

Международные исследования показывают: в странах, где население регулярно употребляет рыбу, уровень сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже. Скумбрия становится простым и доступным способом снизить риск инсульта и инфаркта без дорогостоящих препаратов и сложных диет.

Итог: регулярное употребление скумбрии — это естественный, безопасный и экономичный путь к здоровью сердца. Всего несколько порций в неделю способны заменить аптечные препараты и укрепить сосуды на долгие годы.