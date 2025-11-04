Инвестор потерял $500 000 из-за того, что главы Nvidia, Samsung и Hyundai поели жареную курицу

Пользователь Reddit под ником skilliard7 рассказал о своей крупной финансовой потере — около $500 000. Инвестор пытался заработать на падении акций южнокорейских компаний, специализирующихся на жареной курице. Он был уверен, что спрос на фастфуд в стране снизится из-за демографических и культурных изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Yonhap/Reuters

Неудачная ставка против корейского фастфуда

Его стратегия основывалась на анализе трендов:

сокращение населения Южной Кореи,

растущая популярность ЗОЖ и вегетарианства,

прогнозируемое снижение интереса к традиционным сетям фастфуда.

На основании этих факторов инвестор открыл короткие позиции (short-позиции) против акций компаний из сектора жареной курицы.

Один ужин, изменивший рынок

Однако тщательно просчитанная стратегия рухнула в одночасье. Всё изменило фото из сеульского ресторана KKanbu Chicken, где ужинали глава Nvidia Дженсен Хуанг, а также представители Samsung и Hyundai.

На снимке — влиятельные бизнесмены за столом с жареной курицей и пивом. Этот кадр мгновенно разошёлся по соцсетям, вызвав настоящий ажиотаж.

Рынок воспринял визит мировых и корейских лидеров IT- и автопрома как символическую поддержку местного бренда. После публикации фото акции производителей жареной курицы подскочили на 20–30%, что привело к резкой ликвидации коротких позиций skilliard7.

Полмиллиона убытков и горькая ирония

Из-за внезапного роста котировок брокер принудительно закрыл позиции инвестора, зафиксировав убыток в размере $472 085 (около 38 млн тенге по курсу на 4 ноября 2025 года).

Разочарованный трейдер написал в Reddit, что «потерял всё и не знает, как жить дальше», и с горькой иронией отметил, что не учёл «влияние ужина мировых бизнес-звёзд» на фондовый рынок.

Как один жест может изменить индустрию

История стала вирусной, напомнив, насколько непредсказуемо может вести себя рынок под воздействием медийных событий. Даже случайная фотография с участием известных людей способна:

изменить восприятие бренда,

повлиять на котировки акций,

перечеркнуть сложные финансовые расчёты.

Для инвестора же этот ужин стал символом того, как «человеческий фактор» может стоить полмиллиона долларов.