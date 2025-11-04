«Не понимаем, что это за заболевание»: Рудковская о состоянии сына, которому вызывали скорую

«Телефоны разрываются»: семья получила волну звонков после новости

По словам Рудковской, внимание к состоянию ребенка оказалось настолько высоким, что семье буквально «оборвали все телефоны». Продюсер подчеркнула, что врачи пока не могут точно определить природу заболевания.

«Мы пока точно не понимаем, что это за болезнь. У Саши не было никаких выраженных симптомов — только тошнота и высокая температура. Ни кашля, ни насморка. После того как его вырвало, ему стало легче, и он снова вышел на лёд», — рассказала Яна Рудковская в комментарии Sport24.

Она добавила, что предполагается ротавирусная инфекция, но окончательный диагноз станет известен после анализов, которые мальчик сдаст уже в Москве.

Прокат с температурой: юный фигурист не стал отменять выход на лёд

Инцидент произошёл 3 ноября в Санкт-Петербурге во время ледового шоу «Спящая красавица», которое Евгений Плющенко представил в свой день рождения. Несмотря на плохое самочувствие, Саша Плющенко всё же выступил, поскольку, как отметил его отец, замены ему не было.

На следующий день Яна Рудковская опубликовала видеообращение сына, в котором мальчик поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что чувствует себя уже лучше.

Победа перед болезнью: рекорд на старте сезона

Всего несколькими неделями ранее, в октябре, Александр Плющенко-младший одержал победу на соревнованиях в Наро-Фоминске, набрав 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это стало его личным рекордом и первым выступлением в новом сезоне.

В академии уточнили, что в категории 1-го спортивного разряда Саша был единственным участником, однако его прокаты всё равно признали технически чистыми и впечатляющими.

Что дальше

Семья планирует доставить Александра в Москву, где врачи проведут полное обследование.

«После анализов всё станет ясно. Мы очень надеемся, что это просто вирус и ничего серьёзного», — отметила Рудковская.

Поклонники семьи Плющенко уже пожелали юному фигуристу скорейшего выздоровления и возвращения на лёд.