Антарктида на грани катастрофы: 8 километров льда исчезли за 60 дней

Американские учёные зафиксировали самый быстрый процесс таяния в истории наблюдений за Антарктидой. За два месяца ледник Хектория потерял почти половину своей массы, что вызывает серьёзную тревогу у климатологов по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Рекордное отступление за 60 дней

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере сообщили, что за 60 дней ледяной массив отступил на восемь километров, что составляет около 50% от его прежнего объёма. Подобное стремительное разрушение не наблюдалось ранее ни на одном другом леднике континента.

Учёные связывают происходящее с геологическими особенностями морского дна, на котором покоился ледник. После его истончения подлёдные торосы начали всплывать и разрушаться, ускоряя процесс распада.

Землетрясения и геологические сдвиги — ключ к катастрофе

По данным, опубликованным в журнале Nature Geoscience, таяние началось после серии подлёдных землетрясений. Эти колебания нарушили устойчивость ледника, который опирался на коренную породу. В результате часть ледяной массы утратила поддержку и обрушилась в море.

Эксперты подчеркивают, что такая потеря льда напрямую влияет на уровень мирового океана, поскольку талая вода поступает в него без задержки.

Последствия для планеты: угроза глобального потопа

Изучение Хектории позволит специалистам точнее прогнозировать будущие изменения в Антарктиде. Учёные предупреждают: если темпы таяния сохранятся, человечество может столкнуться с последствиями, сравнимыми с глобальной катастрофой.

По расчётам исследователей, уровень мирового океана способен подняться до 60 метров, что приведёт к затоплению прибрежных регионов на всех континентах и изменению карты мира.

Почему таяние Антарктиды ускоряется

Специалисты отмечают, что на процесс влияет не только внутреннее строение ледника, но и повышение температуры океанских вод, которое усиливает подтаивание снизу. Этот механизм может запустить цепную реакцию — ускоренное разрушение других ледников континента.

Вывод: стремительное исчезновение ледника Хектория стало тревожным сигналом для всего человечества. Учёные считают, что судьба Антарктиды — это зеркало глобальных климатических процессов, которые уже сегодня способны изменить жизнь на планете.