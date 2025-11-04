Глобальный сдвиг на рынке труда: где появятся миллионы новых рабочих мест

К 2029 году мир столкнется с существенными переменами на рынке занятости: по прогнозам Кильского института мировой экономики (IfW), опубликованным в «Глобальном индексе занятости» (Global Jobs Index) и освещенным в газете Kronen Zeitung, в мире появится более 100 млн новых рабочих мест, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Старение населения сдерживает рост в Европе

Эксперты отмечают, что в настоящее время старение населения Европы препятствует увеличению числа рабочих мест. По прогнозам, если уровень безработицы останется стабильным, занятость в Европе сократится на 7 млн человек.

В то же время, глобальный центр создания рабочих мест будет постепенно смещаться в Африку, где наблюдается активный рост населения, что создаст новые возможности для экономического развития региона.

Прогноз по другим регионам

Согласно аналитическим расчетам:

В Азии число занятых увеличится на 21 млн человек .

В Южной Америке — на 9 млн человек .

В Северной Америке — на 4 млн человек.

В Африке прогнозируется, что инвестиции способствуют экономической стабильности и одновременно сократят миграционное давление, открывая новые возможности для местного населения.

Россия: рост рабочих мест после 2026 года

По мнению кандидата экономических наук и доцента Университета «Синергия» Ирины Шапошниковой, к середине 2026 года в России ожидается увеличение числа рабочих мест на 10–15%.

Она подчеркнула несколько факторов долгосрочного роста:

Приток работников и инвестиций после завершения СВО.

Расширение рынков сбыта , включая европейские после снятия санкций.

Адаптация производства к новым условиям мирного применения в различных отраслях, включая сельское хозяйство и сферу услуг.

По мнению эксперта, эти процессы обеспечат постепенное восстановление и укрепление российской экономики в ближайшие годы.