04.11.2025, 18:55

Глобальный сдвиг на рынке труда: где появятся миллионы новых рабочих мест

Новости Мира 0 375

К 2029 году мир столкнется с существенными переменами на рынке занятости: по прогнозам Кильского института мировой экономики (IfW), опубликованным в «Глобальном индексе занятости» (Global Jobs Index) и освещенным в газете Kronen Zeitung, в мире появится более 100 млн новых рабочих мест, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: insta_photos/Shutterstock/FOTODOM
Старение населения сдерживает рост в Европе

Эксперты отмечают, что в настоящее время старение населения Европы препятствует увеличению числа рабочих мест. По прогнозам, если уровень безработицы останется стабильным, занятость в Европе сократится на 7 млн человек.

В то же время, глобальный центр создания рабочих мест будет постепенно смещаться в Африку, где наблюдается активный рост населения, что создаст новые возможности для экономического развития региона.

Прогноз по другим регионам

Согласно аналитическим расчетам:

  • В Азии число занятых увеличится на 21 млн человек.

  • В Южной Америке — на 9 млн человек.

  • В Северной Америке — на 4 млн человек.

В Африке прогнозируется, что инвестиции способствуют экономической стабильности и одновременно сократят миграционное давление, открывая новые возможности для местного населения.

Россия: рост рабочих мест после 2026 года

По мнению кандидата экономических наук и доцента Университета «Синергия» Ирины Шапошниковой, к середине 2026 года в России ожидается увеличение числа рабочих мест на 10–15%.

Она подчеркнула несколько факторов долгосрочного роста:

  • Приток работников и инвестиций после завершения СВО.

  • Расширение рынков сбыта, включая европейские после снятия санкций.

  • Адаптация производства к новым условиям мирного применения в различных отраслях, включая сельское хозяйство и сферу услуг.

По мнению эксперта, эти процессы обеспечат постепенное восстановление и укрепление российской экономики в ближайшие годы.

