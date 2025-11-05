Трагедия на льду: у хоккеиста остановилось сердце за пять минут до окончания игры

В Екатеринбурге во время хоккейного матча случился трагический инцидент: игрок команды «Автопапы» Александр Красовский почувствовал сильное недомогание прямо на льду. Спортсмену стало плохо за несколько минут до конца игры против команды «Уральские волки», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Федерация хоккея Свердловской области

Сердце остановилось за пять минут до финального свистка

По словам друга хоккеиста, сердце Красовского остановилось за пять минут до окончания матча. Несмотря на все попытки оказать помощь, спасти мужчину не удалось.

Предыстория здоровья спортсмена

Отмечается, что семь лет назад Александр перенес инфаркт. У него осталась жена и двое детей, которые теперь столкнулись с невосполнимой утратой.

Печальная тенденция: подобные случаи происходят и за рубежом

Подобные трагедии случаются и в других странах. Например, в Южной Корее в 2025 году 20-летний сотрудник кафе умер на рабочем месте. Молодой человек устроился в заведение в 2024 году и спустя 14 месяцев не явился на работу. Его обнаружили уже без признаков жизни.

Выяснилось, что за пять дней до смерти юноша работал по 21 часу без отдыха. Он даже не успевал нормально питаться, о чем сообщил своей возлюбленной. Эксперты связывают инцидент с хронической усталостью и перегрузкой организма.

Выводы и предостережения

Оба случая подчеркивают опасность чрезмерных нагрузок для здоровья, особенно у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Медики напоминают о важности регулярных медицинских обследований и соблюдения режима отдыха, особенно для спортсменов и людей с интенсивным графиком работы.