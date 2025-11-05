18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.11.2025, 07:43

Почему люди зевают: учёный назвал настоящую причину столь странного поведения организма

Новости Мира

Зевота — привычный, казалось бы, рефлекс, который мы совершаем ежедневно, но ученые продолжают находить в нем удивительные функции. По словам доктора медицинских наук Валерия Литвинова, старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), зевота играет важную роль в снижении стресса и расслаблении организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com
Зевота перед стрессовыми ситуациями

Ученый отметил, что зевок перед публичным выступлением или экзаменом помогает снизить напряжение в скелетной мускулатуре и «разблокировать» зажимы, создавая ощущение расслабления.

«Стресс вызывает избыточное напряжение мышц шеи, плеч и челюсти. Зевота в этот момент выполняет противоположную функцию — снижает тонус нервной системы», — пояснил Литвинов.

Под действием серотонина уменьшается возбудимость нейронов спинного мозга, что способствует расслаблению и уменьшению тревожности.

Нейрофизиология зевоты

По словам ученого, зевота — это сложный нейрофизиологический процесс, задействующий центры высшей нервной деятельности. Когда в центральной нервной системе накапливаются тормозные процессы, активируются дофаминергические нейроны, передающие сигнал в дыхательный центр ствола мозга.

Результатом становится цепочка физиологических реакций:

  • глубокий вдох,

  • сокращение диафрагмы и межреберных мышц,

  • кратковременная задержка дыхания,

  • мощный выдох.

Объем вдыхаемого воздуха при этом увеличивается примерно в четыре раза, временно повышая содержание кислорода в крови. Усиленное мышечное напряжение стимулирует приток крови к сердцу, увеличивая частоту сердечных сокращений и объем перекачиваемой крови на четверть.

Такой процесс помогает «перезагрузить» нервную систему и поддерживать оптимальное рабочее состояние организма.

Вечерняя зевота и подготовка ко сну

Литвинов добавил, что вечерняя зевота действует по аналогичному принципу. Она подготавливает организм ко сну, снижая мышечный тонус и чувствительность к внешним раздражителям, при этом поддерживая активность мозга, необходимую для фаз сновидений.

«Зевота помогает плавно перейти от состояния бодрствования к расслаблению, позволяя организму эффективно восстановиться», — отметил эксперт.

