Почему люди зевают: учёный назвал настоящую причину столь странного поведения организма

Зевота — привычный, казалось бы, рефлекс, который мы совершаем ежедневно, но ученые продолжают находить в нем удивительные функции. По словам доктора медицинских наук Валерия Литвинова, старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), зевота играет важную роль в снижении стресса и расслаблении организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ученый отметил, что зевок перед публичным выступлением или экзаменом помогает снизить напряжение в скелетной мускулатуре и «разблокировать» зажимы, создавая ощущение расслабления.
«Стресс вызывает избыточное напряжение мышц шеи, плеч и челюсти. Зевота в этот момент выполняет противоположную функцию — снижает тонус нервной системы», — пояснил Литвинов.
Под действием серотонина уменьшается возбудимость нейронов спинного мозга, что способствует расслаблению и уменьшению тревожности.
По словам ученого, зевота — это сложный нейрофизиологический процесс, задействующий центры высшей нервной деятельности. Когда в центральной нервной системе накапливаются тормозные процессы, активируются дофаминергические нейроны, передающие сигнал в дыхательный центр ствола мозга.
Результатом становится цепочка физиологических реакций:
глубокий вдох,
сокращение диафрагмы и межреберных мышц,
кратковременная задержка дыхания,
мощный выдох.
Объем вдыхаемого воздуха при этом увеличивается примерно в четыре раза, временно повышая содержание кислорода в крови. Усиленное мышечное напряжение стимулирует приток крови к сердцу, увеличивая частоту сердечных сокращений и объем перекачиваемой крови на четверть.
Такой процесс помогает «перезагрузить» нервную систему и поддерживать оптимальное рабочее состояние организма.
Литвинов добавил, что вечерняя зевота действует по аналогичному принципу. Она подготавливает организм ко сну, снижая мышечный тонус и чувствительность к внешним раздражителям, при этом поддерживая активность мозга, необходимую для фаз сновидений.
«Зевота помогает плавно перейти от состояния бодрствования к расслаблению, позволяя организму эффективно восстановиться», — отметил эксперт.
