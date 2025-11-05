Пользователи iPhone массово жалуются на неприятный сбой

После выхода обновления iOS 26.0.1 пользователи iPhone массово жалуются на резкое снижение автономности устройств. Даже новые модели начали терять заряд без видимых причин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
На официальном форуме Apple тема «Разряд батареи на iOS 26 и iOS 26.0.1» уже собрала сотни сообщений. Владельцы моделей от iPhone 13 до iPhone 15 отмечают одинаковую проблему: устройства теряют заряд даже при минимальном использовании.
Один из пользователей поделился:
«Сегодня я не пользовался телефоном с 8 утра до 4 вечера, но заряд упал с 90% до 45%. Все фоновые обновления отключены, включен режим энергосбережения, экран гаснет через 30 секунд. Телефон новый, с полной емкостью батареи — проблема явно в iOS».
Другие владельцы подтверждают: после обновления устройства стали греться и разряжаться даже без активного использования:
«У меня была та же проблема с Pro Max 15. Аккумулятор весь день лежал на рабочем столе, не использовался, но разрядился на 45–60%. Телефон также нагревался при просмотре видео или играх».
Тестировщики новой версии iOS и блогеры подтвердили проблему. На YouTube-канале The iOS Guy появилось видео с подробным разбором ситуации:
«iOS 26.0.1, честно говоря, «так себе» — автономность плохая, батарея быстро садится, иногда заряд падает буквально на глазах. Сегодня я не пользовался телефоном активно: зарядил до 58%, и получил всего 5 часов 26 минут экрана».
Специалисты считают, что причина может скрываться в неоптимизированных фоновых процессах или ошибке энергоменеджера новой сборки iOS.
В официальном релизе Apple указано, что обновление iOS 26.0.1 содержит исправления ошибок и обновления безопасности, включая:
Возможное отключение Wi-Fi и Bluetooth на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro;
Проблемы с подключением к сотовой сети у части пользователей;
Артефакты на фотографиях при определенном освещении на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro;
Пустые значки приложений после добавления пользовательского оттенка;
Возможное отключение VoiceOver у некоторых пользователей.
Однако вопрос быстрой разрядки батареи в официальных материалах Apple не упоминается.
Эксперты советуют несколько способов стабилизации батареи:
Перезагрузить iPhone и сбросить настройки сети;
Проверить, какие приложения работают в фоне;
Использовать режим энергосбережения;
Отключить автоматические обновления и не устанавливать бета-версии;
Ждать следующего патча — по неофициальной информации, Apple готовит iOS 26.0.2, которое должно исправить проблему.
Комментарии0 комментарий(ев)