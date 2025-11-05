Тарифный шок: с 2026 года цены на мобильную связь и интернет в России вырастут до 10% и выше

Согласно исследованию Telecom Daily , практически все российские телеком-операторы планируют повысить цены на услуги связи в следующем году. Опрос показал, что 96% компаний намерены увеличить тарифы на мобильную связь, интернет и телевидение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: hotelprojector.ru

Как именно изменятся цены

Почти половина операторов (48%) рассматривает повышение тарифов в диапазоне 5–10%, тогда как 16% компаний планируют увеличить стоимость услуг более чем на 10%.

Особенно ощутимым может стать рост цен на:

комплексные пакеты услуг;

аренду защищенных каналов для бизнеса;

сервисы безопасного доступа.

Причины подорожания

По словам Антона Шульги, партнера департамента финансового консультирования ДРТ, на рост тарифов влияют инфляция затрат, сложности с развитием сетей из-за ограниченного доступа к технологиям, а также проблемы логистики и поставок оборудования.

Для сравнения, в 2025 году абонентская плата за пакет услуг сотовой связи уже увеличилась на 17,3% по данным Росстата. Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что следит за экономической обоснованностью повышения тарифов на социально значимые услуги связи.

Изменения в поведении абонентов

Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что блокировка звонков в мессенджерах WhatsApp (компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram привела к изменению предпочтений россиян. Теперь абоненты чаще выбирают тарифы с большим количеством минут, тогда как ранее ориентировались на трафик интернета.

По его словам, это уже вызвало рост затрат без официального повышения тарифов операторов. За последние несколько месяцев средний чек российских абонентов вырос на 15–20%.