05.11.2025, 10:12

X-вспышки подряд: учёные фиксируют необычное поведение Солнца

Новости Мира 0 1 012

Вечером 4 ноября и ночью 5 ноября приборы зафиксировали на Солнце сразу две мощные вспышки высшего, X-класса, уровня, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Две мощные вспышки на Солнце

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, первая вспышка (X1.9) произошла в активной области Солнца, которая ранее взаимодействовала с облаками плазмы межзвездного объекта 3I/ATLAS.

Опасность для Земли минимальна

Ученые отмечают, что наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов относительно Земли.

«Прямых ударов по планете не будет. Касательные взаимодействия смягчат эффект, и геомагнитные бури не превысят уровень 3 по 5-балльной шкале», — пояснили специалисты.

Вторая вспышка (X1.1) произошла примерно через пять часов и находилась на обратной стороне Солнца, поэтому на Землю никак не влияет.

Рост солнечной активности становится системным

По словам ученых, пока активность считалась случайной. Однако формирование уже третьего активного центра на южном полушарии Солнца, способного производить X-вспышки, говорит о более системном и длительном росте активности.

«Ранее два активных центра выглядели как случайное явление. Теперь же наблюдается формирование нового центра, что может указывать на более продолжительный период повышенной солнечной активности», — пояснили в лаборатории.

Редкость события

Ученые подчеркнули, что последовательные X-вспышки на Солнце происходят редко.

  • За первую четверть XXI века зафиксировано чуть более 240 X-вспышек, что в среднем меньше одного раза в месяц.

  • В этом году аналогичная активность наблюдалась 3–4 января, когда произошло три вспышки X-класса за сутки, с интервалом около 10–12 часов.

Таким образом, недавние события на Солнце уникальны как минимум в масштабе года, а возможно и более длительного периода.

