X-вспышки подряд: учёные фиксируют необычное поведение Солнца

Вечером 4 ноября и ночью 5 ноября приборы зафиксировали на Солнце сразу две мощные вспышки высшего, X-класса, уровня, сообщает Lada.kz.
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, первая вспышка (X1.9) произошла в активной области Солнца, которая ранее взаимодействовала с облаками плазмы межзвездного объекта 3I/ATLAS.
Ученые отмечают, что наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов относительно Земли.
«Прямых ударов по планете не будет. Касательные взаимодействия смягчат эффект, и геомагнитные бури не превысят уровень 3 по 5-балльной шкале», — пояснили специалисты.
Вторая вспышка (X1.1) произошла примерно через пять часов и находилась на обратной стороне Солнца, поэтому на Землю никак не влияет.
По словам ученых, пока активность считалась случайной. Однако формирование уже третьего активного центра на южном полушарии Солнца, способного производить X-вспышки, говорит о более системном и длительном росте активности.
«Ранее два активных центра выглядели как случайное явление. Теперь же наблюдается формирование нового центра, что может указывать на более продолжительный период повышенной солнечной активности», — пояснили в лаборатории.
Ученые подчеркнули, что последовательные X-вспышки на Солнце происходят редко.
За первую четверть XXI века зафиксировано чуть более 240 X-вспышек, что в среднем меньше одного раза в месяц.
В этом году аналогичная активность наблюдалась 3–4 января, когда произошло три вспышки X-класса за сутки, с интервалом около 10–12 часов.
Таким образом, недавние события на Солнце уникальны как минимум в масштабе года, а возможно и более длительного периода.
