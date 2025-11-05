18+
05.11.2025, 11:15

Бывшую жену боксера Бивола избили

Новости Мира 0 2 756

Бывшая супруга известного российского боксера Дмитрия Бивола — Екатерина — вновь оказалась в центре громкого конфликта. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», женщину избил отец спортсмена, Юрий Бивол, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Инцидент на тренировке

По словам Екатерины, инцидент произошел во время тренировки ее сына Никона. Бивол-старший неожиданно появился в спортивном зале, где занимался мальчик. Женщина попыталась не допустить встречи деда с внуком и начала снимать происходящее на камеру телефона.

Однако, как утверждает Екатерина, Юрий Бивол выбил у нее телефон и нанес несколько ударов, в том числе по лицу, где недавно был сделан хирургический шов после операции на носу.

На опубликованных кадрах слышны звуки потасовки, крики женщины и голос ребенка, ставшего очевидцем конфликта.

Последствия и обращение в полицию

После инцидента Екатерина Бивол выложила в соцсетях видео, где показала следы побоев на лице, заявив, что вызвала полицию.
Женщина также отметила, что в последнее время получает угрозы и оскорбления в интернете, а на ее домашний адрес приходят подозрительные посылки. Она пообещала обратиться в правоохранительные органы и подать заявления на всех, кто причастен к травле.

Конфликтная история продолжается

Это не первый случай, когда имя Екатерины Бивол становится предметом обсуждения в СМИ. В январе 2025 года прокуратура привлекла женщину к административной ответственности за оскорбления в адрес бывшего мужа, его матери и поклонников спортсмена.

Тогда суд ограничился предупреждением, однако конфликт, судя по всему, только обострился.

Что известно о Дмитрии Биволе

Дмитрий Бивол — один из самых известных российских боксеров, чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе. Спортсмен известен своей закрытостью и редко комментирует личную жизнь, однако семейные скандалы вокруг него уже не впервые становятся достоянием общественности.

