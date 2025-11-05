18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.11.2025, 14:44

Концерты отменены, кошелёк пуст: Европа показала Лайме Вайкуле её настоящее место

Новости Мира 0 2 476

После начала специальной военной операции певица Лайма Вайкуле открыто выразила несогласие с политикой России, тем самым дистанцировавшись от страны, в которой построила свою успешную карьеру. Однако попытка найти новую аудиторию за рубежом оказалась неудачной — в Европе артистку встретили без энтузиазма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.wikipedia.org
Фото: ru.wikipedia.org

Отмены концертов в Германии и Испании

Как пишет «Царьград», концерты Лаймы Вайкуле, запланированные в Германии и Испании, были отменены из-за крайне низкого спроса на билеты. Организатор выступлений певицы Игорь Васильев подтвердил, что интерес публики к артистке за рубежом минимален.

«На Лайму не идут. У неё есть только один вариант — попытаться заработать в Киеве», — отметил он.

По словам эксперта, даже в странах Балтии, где Вайкуле ранее пользовалась популярностью, публика перестала проявлять интерес.

Утрата интереса даже в Латвии

Родная Латвия также охладела к своей знаменитости. По данным СМИ, зрители устали от однообразного репертуара певицы, не заметив в её творчестве новизны или развития. Вайкуле пыталась вернуть внимание слушателей, включая в концерты песни на русском, латышском, литовском и украинском языках, однако это не помогло вернуть былую популярность.

Реакция артистов и публики

Комментируя ситуацию, актёр Оскар Кучера резко высказался в адрес Вайкуле, подчеркнув закономерность происходящего:

«Всё закономерно. Никому прогнивший лайм не нужен. Это она только в своих влажных фантазиях — мировая звезда», — написал он в соцсетях.

Запад показал реальное положение вещей

Судя по реакции публики и провалам в гастрольной деятельности, западная аудитория не восприняла певицу как звезду международного уровня. Лайма Вайкуле, некогда любимая российской публикой, оказалась невостребованной на Западе, где рассчитывала обрести новую славу и финансовую стабильность.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Думать нужно, и за языком следить. Не плюй в колодец
05.11.2025, 11:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

