18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.94
602.79
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.11.2025, 16:36

Под грифом «Секретно»: почему руководство СССР запретило физикам-ядерщикам водить автомобили

Новости Мира 0 960

В конце 1940-х годов, когда работа над советской атомной бомбой приближалась к завершающей стадии, руководству СССР стало ясно, что любые риски, связанные с жизнью и здоровьем ведущих учёных, нужно исключить. Осенью 1948 года произошло событие, которое стало поворотным моментом для системы безопасности сотрудников ядерных лабораторий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: museum12gu.mil.ru
Фото: museum12gu.mil.ru

Два сотрудника Лаборатории № 2, Панасюк и Арцимович, попали в автокатастрофу, что привело к серьёзным последствиям. Один из учёных получил тяжёлые травмы, второй же, к счастью, отделался испугом. Это происшествие стало причиной немедленной реакции со стороны властей.

Запрет на вождение для учёных

Согласно распоряжению Лаврентия Берии, уже через три дня после инцидента был издан приказ, запрещающий физикам-ядерщикам управлять автомобилями. Этот запрет касался всех, кто работал над проектом атомной бомбы, несмотря на наличие водительских прав. Учёным предписывалось пользоваться услугами профессиональных водителей, чтобы минимизировать риск аварий и несчастных случаев.

Реализация строгих мер безопасности

Меры безопасности, введённые в тот период, выходили далеко за пределы запрета на вождение. Учёные, работающие в особо важной сфере, не могли летать на одном самолёте, чтобы минимизировать последствия в случае катастрофы. Для передвижений по стране использовались персональные железнодорожные вагоны, что обеспечивало дополнительные условия для безопасности.

Роль личной охраны

Кроме того, многие из учёных, занятых в проекте, имели персональную охрану. Но не всем было удобно находиться под постоянным наблюдением агентов безопасности, что порой вызывало недовольство среди специалистов. Тем не менее, жесткая охрана жизни учёных рассматривалась как неизбежная мера в условиях секретности.

Логика и цели запретов

Все эти меры объяснялись весьма простой логикой. В условиях работы над стратегически важным проектом любая угроза для здоровья учёных воспринималась как серьёзная угроза для безопасности государства. Повреждение или гибель даже одного специалиста в такой сфере могли иметь непредсказуемые последствия, что делало сохранность их жизни критически важной.

В итоге, для защиты советских физиков-ядерщиков были использованы все возможные средства, включая запрет на вождение автомобилей, персональные охраны и организацию безопасных передвижений.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь