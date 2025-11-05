Под грифом «Секретно»: почему руководство СССР запретило физикам-ядерщикам водить автомобили

В конце 1940-х годов, когда работа над советской атомной бомбой приближалась к завершающей стадии, руководству СССР стало ясно, что любые риски, связанные с жизнью и здоровьем ведущих учёных, нужно исключить. Осенью 1948 года произошло событие, которое стало поворотным моментом для системы безопасности сотрудников ядерных лабораторий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: museum12gu.mil.ru

Два сотрудника Лаборатории № 2, Панасюк и Арцимович, попали в автокатастрофу, что привело к серьёзным последствиям. Один из учёных получил тяжёлые травмы, второй же, к счастью, отделался испугом. Это происшествие стало причиной немедленной реакции со стороны властей.

Запрет на вождение для учёных

Согласно распоряжению Лаврентия Берии, уже через три дня после инцидента был издан приказ, запрещающий физикам-ядерщикам управлять автомобилями. Этот запрет касался всех, кто работал над проектом атомной бомбы, несмотря на наличие водительских прав. Учёным предписывалось пользоваться услугами профессиональных водителей, чтобы минимизировать риск аварий и несчастных случаев.

Реализация строгих мер безопасности

Меры безопасности, введённые в тот период, выходили далеко за пределы запрета на вождение. Учёные, работающие в особо важной сфере, не могли летать на одном самолёте, чтобы минимизировать последствия в случае катастрофы. Для передвижений по стране использовались персональные железнодорожные вагоны, что обеспечивало дополнительные условия для безопасности.

Роль личной охраны

Кроме того, многие из учёных, занятых в проекте, имели персональную охрану. Но не всем было удобно находиться под постоянным наблюдением агентов безопасности, что порой вызывало недовольство среди специалистов. Тем не менее, жесткая охрана жизни учёных рассматривалась как неизбежная мера в условиях секретности.

Логика и цели запретов

Все эти меры объяснялись весьма простой логикой. В условиях работы над стратегически важным проектом любая угроза для здоровья учёных воспринималась как серьёзная угроза для безопасности государства. Повреждение или гибель даже одного специалиста в такой сфере могли иметь непредсказуемые последствия, что делало сохранность их жизни критически важной.

В итоге, для защиты советских физиков-ядерщиков были использованы все возможные средства, включая запрет на вождение автомобилей, персональные охраны и организацию безопасных передвижений.