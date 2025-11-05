Shaman и Мизулина поженились в Донецке (видео)

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина официально зарегистрировали брак в Донецке. Об этом сообщил портал StarHit, опубликовав видео церемонии, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Кадр видео, опубликованного Екатериной Мизулиной

Церемония без классических нарядов

Пара отказалась от привычных свадебных костюмов. На кадрах видно, что молодожёны выбрали необычный образ: зеленая форма, напоминающая военную, черный низ и белая обувь. После обмена кольцами и клятвами супруги выглядели счастливыми и сдержанно радостными.

«Свадебная сцена» на парковке

Накануне церемонии СМИ сообщили о необычном поступке пары. Shaman и Мизулина устроили импровизированную «свадебную сцену» прямо на парковке «Бургер Кинга». Они оставили автографы на капоте автомобиля, а Екатерина символически бросила «букет невесты» девушкам, которые наблюдали за происходящим.

От признания на концерте до свадьбы

Их отношения стали публичными весной 2025 года. Во время концерта Shaman в «Live Арене» артист пригласил Мизулину на сцену, подарил букет белых роз и объявил её своей девушкой. Екатерина тогда появилась в белом платье и с улыбкой приняла внимание певца.

Подарки и совместные проекты

1 сентября Shaman преподнёс возлюбленной необычный подарок — символическую партию под названием «Мы». Он оформил её стенд в виде большой коробки с лентами в цветах российского флага и вручил в одном из российских лесов.

Ранее певец делился планами сыграть свадьбу, не раскрывая дату. По его словам, Мизулина стала для него «настоящей находкой» — человеком, который способен понять особенности его гастрольной жизни и поддерживать в любых обстоятельствах.

Символический союз

Свадьба Shaman и Екатерины Мизулиной в Донецке вызвала широкий общественный резонанс. Поклонники артиста отметили символичность места и стиль церемонии, а сам союз назвали отражением взглядов и ценностей пары, которые они не раз демонстрировали в публичных выступлениях.