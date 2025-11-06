18+
06.11.2025, 06:30

Цена на говядину в мире побила исторический рекорд

Новости Мира 0 567

Мировые цены на говядину впервые в истории превысили отметку в $7 за килограмм, что стало важным сигналом для мировой экономики. Причинами такого роста стали различные проблемы в производстве, а также изменения в спросе и предложении на ключевых рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Причины роста цен на говядину

Стоимость говядины растет уже пять месяцев подряд, что подтверждает тенденцию к удорожанию. В октябре 2025 года цена увеличилась на 3% по сравнению с сентябрем и на 17% по сравнению с октябрем 2024 года. Итоговая цена за килограмм составила $7,1, что является рекордным показателем с 1960 года.

Эксперты объясняют этот скачок несколькими факторами:

  1. Конкуренция с молочной промышленностью: Рост цен на молочные продукты вынуждает производителей сокращать поголовье скота, предназначенное для производства мяса. Это приводит к дефициту говядины на рынке.

  2. Снижение производства в США: США, крупнейший производитель и потребитель говядины в мире, в этом году столкнулись с проблемой снижения собственного производства мяса. Прогнозы министерства сельского хозяйства США предполагают сокращение как производства, так и экспорта говядины в 2025 году, что еще больше способствует росту цен.

Влияние факторов на мировые рынки

Снижение производства наблюдается не только в США, но и в других крупных странах-производителях:

  • Европейский Союз: В ЕС ожидается сокращение производства на 1%, что связано с низкой рентабельностью и неблагоприятными погодными условиями.

  • Аргентина: В Аргентине, одном из крупнейших производителей говядины, также прогнозируется снижение на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Эти факторы в совокупности создают дефицит предложения на глобальном рынке, что способствует увеличению цен.

Перспективы на будущее

Рост цен на говядину, по всей видимости, продолжится, так как на снижение производства в ведущих странах-производителях влияют долгосрочные экономические и климатические проблемы. Учитывая текущую динамику, эксперты прогнозируют, что в будущем мировые цены на говядину могут продолжать расти, что повлияет на потребительский рынок и может затруднить доступность мяса для определенных категорий населения.

Таким образом, рекордный рост цен на говядину — это не просто экономический тренд, но и важный индикатор изменений в мировой аграрной политике и климатических условиях.

