В Германии медбрат убил 10 пациентов: хотел тишины и покоя во время ночной смены

В Германии суд вынес приговор 44-летнему медицинскому работнику, признанному виновным в убийстве 10 человек и покушении на убийство еще 27 пациентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание «Белновости».
По данным следствия, мужчина работал в паллиативном отделении одной из больниц города Вюрцелен в 2023–2024 годах. Он делал пациентам уколы, которые приводили к их смерти.
Следователи выяснили, что мотивом его действий была стремление к спокойствию и тишине во время ночных смен, передает немецкое агентство DPA.
Медбрат был задержан еще летом 2024 года. Первоначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство 11 пациентов.
Однако по мере расследования открывались новые, более тревожные факты о его деятельности.
В середине февраля прокуратура Ахена выдвинула дополнительные обвинения: теперь речь шла о 5 убитых и 25 попытках убийства.
Следствие продолжало работу, и вскоре фигуранту предъявили еще больше обвинений, уточняя общий масштаб преступлений.
Дело вызвало широкий общественный резонанс в Германии и поставило вопросы о системе контроля за медицинским персоналом. Больница, где работал медбрат, оказалась в центре внимания правоохранительных органов и проверок на предмет безопасности пациентов.
