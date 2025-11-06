18+
06.11.2025, 07:46

Анджелина Джоли пришла в Херсон пешком: визит без предупреждения вызвал переполох (видео)

Новости Мира 0 912

Звезда Голливуда и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли вновь посетила Украину. На этот раз актриса прибыла в Херсон без предварительного уведомления украинских властей, что вызвало повышенный интерес СМИ и общественности, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Обложка © ТАСС / ЕРА

Встреча с детьми в херсонском укрытии

Как пишет "Страна", местные телеграм-каналы опубликовали фотографии Джоли, сделанные в укрытии Херсона. На них актриса общается с детьми в подвале, который оборудован под игровую комнату.

Это не первый визит Джоли в Украину — в мае 2022 года она уже приезжала в страну с гуманитарной миссией.

Проблемы с охранником на пути в Херсон

По данным СМИ, во время поездки Джоли в Николаевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата) возникла нестандартная ситуация.

Охранник актрисы был мобилизован, и его задержали на блокпосту при въезде в Пивденноукраинск Николаевской области.

  • Два джипа из кортежа остановили военные Нацгвардии.

  • У одного из мужчин возникли проблемы с документами.

  • Он объяснил, что везет «важного человека», но его отправили в ТЦК для проверки.

В итоге сама Джоли приехала в центр и лично просила отпустить охранника. Этот момент попал на видео, однако дальнейшие детали не раскрываются.

Пересечение границы пешком

Как сообщает Politico, актриса не уведомляла украинские власти о визите, а границу пересекла пешком.

По данным ТЦК Николаева, водитель актрисы был военным резервистом, которому было приказано явиться на переподготовку. Пока не ясно, когда именно он пройдет военные сборы — немедленно или позже.

Ранее в Украине

Джоли уже посещала страну в мае 2022 года в рамках гуманитарной миссии. Во Львове во время визита прозвучала воздушная тревога, и актрису засняли бегущей к бомбоубежищу.

После того визита в интернете появились курьезные случаи: например, якобы недоеденный круассан Джоли выставили на продажу за 1 млн гривен (около 12,4 млн тенге).

