72 часа без хлеба и молока: что реально происходит с вашим телом

Современные диетологи всё чаще советуют проводить краткосрочные эксперименты с питанием, чтобы понять реакцию организма на определённые продукты. Один из самых популярных вариантов — полный отказ от хлеба и молочных продуктов на несколько дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Уже в первые 24 часа после исключения хлеба и молочной продукции организм начинает перестраиваться:
Стабильный уровень сахара в крови. Хлеб, особенно белый, содержит быстрые углеводы, вызывающие резкие скачки инсулина. Их исключение помогает поддерживать более ровный уровень сахара.
Облегчение работы пищеварительной системы. Молочные продукты нередко вызывают вздутие и тяжесть, поэтому отказ от них уменьшает дискомфорт в животе.
На вторые сутки многие отмечают следующие изменения:
Уменьшение отёчности. Организм начинает выводить лишнюю жидкость, что делает тело легче и менее «тяжёлым».
Чистота кожи. Снижение воспалительных процессов положительно сказывается на состоянии кожи, особенно у людей с акне.
К третьему дню происходят заметные изменения в ощущениях:
Чувство лёгкости. Исчезает постоянная усталость, тело ощущается более энергичным.
Снижение нагрузки на печень и поджелудочную. Организм тратит меньше ресурсов на переработку сложных продуктов, что облегчает работу внутренних органов.
Улучшение сна. Отсутствие вечерних быстрых углеводов способствует более быстрому засыпанию и качественному отдыху.
Специалисты предупреждают:
Такой краткосрочный эксперимент подходит не всем. Людям с хроническими заболеваниями стоит консультироваться с врачом.
Длительное исключение молочных продуктов может привести к дефициту кальция, что опасно для костей.
Хлеб можно заменить цельнозерновыми крупами. Они дают энергию без резких скачков сахара.
Молочные продукты — ферментированными аналогами. Йогурт и кефир легче усваиваются и приносят организму полезные бактерии.
Эксперты отмечают, что отказ на 72 часа — это своего рода тест на чувствительность организма к продуктам. Многие после такого опыта:
Пересматривают рацион.
Уменьшают количество хлеба.
Отдают предпочтение ферментированным молочным продуктам.
Главное правило — слушать свой организм. Он сам подскажет, какие продукты приносят пользу, а какие лучше ограничивать.
