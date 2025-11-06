Три миллиона долларов за тур: как Меладзе превратил юбилей в золотое шоу

Певец Валерий Меладзе начал свой юбилейный гастрольный тур по США с концерта в американском городе Санкт-Петербург, штат Флорида. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT , отметив символичность названия места — в честь российского города, где артист часто выступал в прошлые годы, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: kvitki.by

Гонорар за одно выступление — около 22 миллионов рублей

По данным источника, за первый концерт в рамках тура певец получил $270 тысяч, что по текущему курсу составляет примерно 22 миллиона рублей.

Всего гастроли в США принесли Валерию Меладзе около $3 миллионов, то есть порядка 244 миллионов рублей.

16 аншлагов в 14 городах Америки

Юбилейный тур включал 16 концертов в 14 американских городах. Практически везде на выступлениях были аншлаги. Наибольший интерес, по данным СМИ, проявили города с большим русскоязычным сообществом — Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк.

Публика встречала артиста овациями, а на концертах звучали как новые композиции, так и проверенные временем хиты.

Тур в честь 30-летия карьеры и 60-летия певца

2025 год стал для Валерия Меладзе знаковым — артист отмечает 30-летие творческой деятельности и 60-летие со дня рождения.

Юбилейный тур стал своеобразным подведением итогов карьеры певца, подарившего слушателям десятки хитов, включая:

«Текила-любовь»;

«Вопреки»;

«Небеса»;

«Как ты красива сегодня»;

«Салют, Вера!».

Жизнь за границей и редкие визиты в Россию

Сейчас Валерий Меладзе постоянно проживает в Испании. После начала специальной военной операции на Украине артист вместе с семьей переехал туда на постоянное место жительства.

Тем не менее, в июне 2025 года певца заметили в Москве. По предположениям СМИ, визит мог быть связан с семейными обстоятельствами или частным мероприятием.

Символика начала тура

Начать юбилейное турне в американском Saint Petersburg многие поклонники сочли знаковым жестом. Сам артист публично не комментировал выбор города, но поклонники отмечают, что для Меладзе этот шаг стал своеобразным напоминанием о его корнях и многолетней любви к российской публике.