Назван самый сексуальный мужчина в мире

Британский актер Джонатан Бейли, известный по ролям в сериалах и блокбастерах, получил титул «Самого сексуального мужчины в мире» в 2025 году по версии авторитетного американского журнала People , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Карьера и успехи актера

37-летний Джонатан Бейли — один из самых ярких представителей нового поколения британских артистов. Зрителям он знаком не только по романтическому хиту Netflix «Бриджертоны», но и по другим крупным проектам:

мюзиклу «Злая» (Wicked),

фильму «Мир юрского периода: Возрождение» ,

сериалу «Попутчики» (Fellow Travelers).

За последнюю роль — сотрудника конгресса, переживающего драматические события в разгаре холодной войны, — Бейли был номинирован на престижную телевизионную премию «Эмми».

Признание и реакция звезды

Журнал People ежегодно выбирает мужчину, чья харизма, обаяние и внутренний магнетизм завоевывают сердца публики. В этом году выбор пал именно на Джонатана Бейли.

«Это огромная честь для меня. Я невероятно польщен. Это было секретом, поэтому я очень рад, что теперь некоторые друзья и члены моей семьи узнают об этом», — прокомментировал актер присвоенный ему титул.

Новая звезда Голливуда

Эксперты отмечают, что признание People закрепило за Бейли статус нового секс-символа Голливуда. Его актёрская универсальность, природное обаяние и умение быть искренним в кадре сделали его одним из самых востребованных актеров современности.

Судя по растущему числу проектов, Джонатан Бейли не собирается останавливаться на достигнутом — и впереди у него, похоже, новые громкие премьеры и награды.